Vlahovic neden yok, Vlahovic neden oynamıyor?

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Vlahovic, Celtic karşısında karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sırp oyuncunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığı, yedek başlamasının teknik ekibin kararı olduğu belirtildi. İşte Vlahovic'in Celtic maçında neden ilk 11'de olmadığına dair bilinenler.

VLAHOVIC NEDEN YOK?

Dusan Vlahovic, Celtic Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başladı. Sırp golcünün ilk 11'de yer almaması, teknik direktör Vincenzo Italiano ve ekibinin kararı doğrultusunda gerçekleşti. Vlahovic'in sakatlığı bulunmuyor.

VLAHOVIC NEDEN OYNAMIYOR?

Vlahovic, Celtic karşısında maça yedek başladı ancak kadroda yer alıyor. Sırp golcünün karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor. Teknik ekibin yedek başlatma kararının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

VLAHOVIC SAKAT MI?

Hayır, Vlahovic sakat değil. Sırp oyuncunun yedek başlaması, sağlık sorunundan değil teknik heyetin tercihinden kaynaklanıyor.

ORKUN KÖKÇÜ DE YEDEKTE

Celtic maçında yedek kulübesinde başlayan bir diğer önemli isim ise Orkun Kökçü oldu. Sakatlığını atlatarak takıma dönen milli futbolcunun, tedavisinin yeni tamamlanmış olması nedeniyle maça yedek başladığı belirtiliyor. Orkun'un da karşılaşmanın ilerleyen bölümünde oyuna dahil olması bekleniyor.

VLAHOVIC BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Dusan Vlahovic, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7 gol atarak Beşiktaş'ın en etkili golcülerinden biri oldu. Sırp golcünün oyuna girmesiyle Beşiktaş'ın hücum gücünü artırması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Miretti sakatlığı nedeniyle Celtic maçında forma giyemiyor. Ümit Akdağ cezası nedeniyle takımda yer almıyor. Can Keleş ise maç kadrosuna alınmadı.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başladı ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de internetten ücretsiz olarak izlenebiliyor.