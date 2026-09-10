Vlahovic kaç maç ceza aldı, hangi maçlarda yok, Ezurumspor maçında yok mu, Vlahovic neden ceza aldı?

Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic hakkında verilen ceza kararı futbol gündeminde araştırılıyor. “Vlahovic kaç maç ceza aldı, Erzurumspor maçında yok mu, neden ceza aldı?” sorularına yanıt aranırken, oyuncunun Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtiliyor.

PFDK, DUSAN VLAHOVIC'İN CEZASINI AÇIKLADI!

Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu. PFDK, Sırp golcüye 1 maç men cezası verdi. Kararın ardından Vlahovic'in hangi maçta forma giyemeyeceği merak konusu olurken, Beşiktaş yönetiminden de ceza kararına ilişkin hamle geldi.

VLAHOVIC KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilen Dusan Vlahovic'e 1 maç men cezası verildi. Böylece yıldız futbolcunun ceza nedeniyle kaçıracağı karşılaşma da netleşmiş oldu.

Vlahovic, aldığı ceza nedeniyle Beşiktaş'ın bir sonraki maçında takımını yalnız bırakacak.

VLAHOVIC ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK MU?

Dusan Vlahovic, aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan Sırp futbolcu, cezası nedeniyle bu mücadelede sahada olamayacak.

Siyah-beyazlı taraftarlar özellikle Vlahovic'in Erzurumspor karşısında oynayıp oynamayacağını merak ederken, PFDK'nın kararıyla birlikte konu netlik kazandı.

VLAHOVIC NEDEN CEZA ALDI?

Vlahovic'in cezası, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından yaşanan olay nedeniyle gündeme geldi. Karşılaşma sonrasında disiplin kuruluna sevk edilen Sırp futbolcu hakkında PFDK tarafından değerlendirme yapıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Vlahovic'e 1 maç men cezası uygulanmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ VLAHOVIC'İN CEZASINA İTİRAZ EDECEK

Beşiktaş yönetimi, Dusan Vlahovic'e verilen 1 maçlık men cezasını kabul etmedi. Siyah-beyazlı kulübün, PFDK'nın kararına karşı Tahkim Kurulu'na itiraz edeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yapacağı başvurunun ardından Tahkim Kurulu'nun vereceği karar da Vlahovic'in Erzurumspor maçındaki durumunu etkileyebilir.

VLAHOVIC HANGİ MAÇTA YOK?

PFDK'nın verdiği 1 maçlık ceza kesinleştiği takdirde Vlahovic, Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın itiraz sürecinin sonucu ise futbolcunun bu karşılaşmada oynayıp oynayamayacağı açısından önem taşıyor.

Öte yandan Vlahovic'in cezası 1 maçla sınırlı olduğu için, cezasını tamamlamasının ardından yeniden formasına kavuşması bekleniyor.