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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılında ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL burs veriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen eğitim yardımı ise aylık 1.750 TL. VGM'nin burs sayfasındaki bilgiye göre yükseköğrenim burs sonuçları 23 Kasım 2026'da açıklandı ve sorguya açıldı.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM'nin bu yıl için ilan ettiği tutarlar iki ayrı kalemden oluşuyor. Üniversitede ön lisans ya da lisans okuyan öğrencilere verilen yükseköğrenim bursu aylık 4.000,00 TL. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750,00 TL. Tutarlar Genel Müdürlüğün vgm.gov.tr adresindeki "Burs Başvuruları" sayfasında yer alıyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Yükseköğrenim sonuçları 23 Kasım 2026'da açıklandı. VGM'nin aynı gün yayımladığı duyuruda, 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirmesinin tamamlandığı belirtildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 6-20 Ekim 2026'da yaptığı başvuruların sonuçları ise 11 Kasım 2026'da açıklanmıştı. Her iki kademede de başvurular yalnız internet üzerinden, vgm.gov.tr adresinden alındı.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar VGM'nin burs sistemindeki (burs.vgm.gov.tr) sonuç sorgulama ekranlarından öğreniliyor. Yükseköğrenim ve ortaöğrenim için ayrı sorgu sayfası var; ikisine de vgm.gov.tr'deki burs sayfasından ulaşılıyor. Başvuru sahibi hangi kademeden başvurduysa sonucuna o sayfadan bakıyor.

VGM BURSU NE ZAMAN YATAR?

İlk ödemenin aralık ayında yapılması bekleniyor: Memur Postası ve Yayla Haber, burs kazanan öğrencilere ilk ödemenin aralıkta yapılacağını yazdı. VGM'nin burs sayfasında ise ödeme günü henüz yer almıyor. Kesin tarih Genel Müdürlüğün duyurusuyla belli olacak.

KAZANANLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

VGM, burs sayfasında sahte mesajlara karşı uyarı yaptı. Genel Müdürlük, öğrencilerle cep telefonundan WhatsApp üzerinden iletişime geçmediğini, kimseden belge, hesap açılması ya da bir hesaba para gönderilmesi istemediğini açıkladı. Sonuçlar yalnız VGM'nin resmî adresinden sorgulanıyor. Sorusu olanlar için bölge müdürlüklerinin iletişim bilgileri de vgm.gov.tr'de yer alıyor.