Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Aziz Yıldırım'ın yeni transferi Vedat Muriqi mi, Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi gelişmesine çevrildi. Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından ilk transferini Kosovalı yıldızla gerçekleştirmeye hazırlandığı iddia edilirken, Mallorca ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye mi geliyor, transferde son durum ne? Tüm ayrıntılar haberimizde...

VEDAT MURİQİ FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, ilk transfer hamlesini Vedat Muriqi için yaptı. Sarı-lacivertli yönetimin Kosovalı golcüyle anlaşma sağladığı, kulübü Mallorca ile de büyük ölçüde el sıkıştığı belirtiliyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

VEDAT MURİQİ FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLACAK?

Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olması için önemli aşama kaydedildi. Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde söz verdiği santrfor transferlerinden ilki olarak Muriqi'yi kadroya katmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Mallorca ile yapılan pazarlıklarda sona gelinirken, resmi açıklamanın yakın olduğu konuşuluyor.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Aziz Yıldırım, seçim döneminde Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek için iki santrfor transfer edeceğini açıklamıştı. Başkan seçilmesinin ardından ilk transfer hamlesini Vedat Muriqi için yaptığı ve kısa süre içinde resmi duyurunun yapılmasının beklendiği belirtiliyor. Ayrıca Mallorca'nın talep ettiği bonservis bedelinin yapılan görüşmeler sonucunda aşağı çekildiği ifade ediliyor.

VEDAT MURİQİ NE KADAR ALACAK?

Transfer sürecinde Vedat Muriqi'nin yıllık maaşıyla ilgili herhangi bir rakam paylaşılmadı. Ancak bonservis görüşmelerinde Mallorca'nın 20 milyon euro seviyesindeki talebinin 15-16 milyon euro bandına kadar indirildiği belirtiliyor. Oyuncunun Fenerbahçe'den alacağı ücret konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.