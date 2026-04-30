Vasip Şahin yeni görevi ne, Eski Ankara Valisi Vasip Şahin nereye atandı?

Ankara'da yürüttüğü başarılı çalışmaların ardından görev yeri değişen Eski Ankara Valisi Vasip Şahin nereye atandı? Şehrin güvenliğinden sosyal projelerine kadar pek çok alanda imzası bulunan Şahin’in, yeni atandığı il veya kurumdaki görevine ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN TİHEK BAŞKANLIĞI'NA GEÇİŞ

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/122 sayılı atama kararı doğrultusunda; Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı olarak atandı. 6701 sayılı kanun ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince yapılan bu atama, görev süresi dolan veya boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere gerçekleştirildi. Şahin, bu yeni göreviyle birlikte Türkiye’de insan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki en üst düzey kurumsal sorumluluğu üstlenmiş oldu.

VASİP ŞAHİN KİMDİR VE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1964 yılında Bayburt’ta doğan Vasip Şahin, mülki idare amirliği kariyerinde Türkiye’nin en stratejik illerini yönetmiş bir isimdir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şahin, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak şu kritik valilik görevlerinde bulunmuştur:

• Düzce Valiliği

• Malatya Valiliği

• İstanbul Valiliği (2014-2018)

• Ankara Valiliği (2018-2026)

TİHEK’TE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

2018 yılından bu yana Ankara Valiliği koltuğunda oturan Vasip Şahin, yeni görevi kapsamında TİHEK çatısı altında ulusal ve uluslararası standartlarda insan hakları denetimi ve geliştirme faaliyetlerine liderlik edecek. İşkence ve kötü muamelenin önlenmesinden, fırsat eşitliğinin sağlanmasına kadar geniş bir yelpazede görev yapan kurum, Şahin’in bürokratik tecrübesiyle yeni bir vizyon kazanmaya hazırlanıyor.

EĞİTİM VE BÜROKRASİ GEÇMİŞİ

Vasip Şahin, hukuk kökenli bir bürokrat olmasının yanı sıra İngiltere’de dil ve mesleki inceleme eğitimleri almış, devletin pek çok kademesinde müfettişlik ve genel müdürlük pozisyonlarında da bulunmuştur. Sahadaki pratik yönetim gücünü şimdi de insan hakları ve hukuk zeminindeki TİHEK Başkanlığı makamına taşıyacak olan Şahin’in ataması, kamuoyunda geniş yankı buldu.