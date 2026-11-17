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Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde bilgisayar kurasıyla belirlenen Hande, büyük ödül için mücadele etti. Hande'nin açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler büyük heyecan yaratırken yarışmacının kazandığı ödül miktarı henüz netleşmedi. 2001 yılında Rize'de doğan Hande, 13 yaşından bu yana içerik üreticiliğiyle ilgileniyor. Üniversite mezunu olan genç yarışmacının en büyük hayallerinden biri ise babasına araba almak. İşte Var Mısın Yok Musun Hande'nin kazandığı ödül ve hayatına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

VAR MISIN YOK MUSUN HANDE NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Hande, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Bölüm boyunca Hande'nin açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler heyecanla takip edildi. Hande'nin kazandığı ödül henüz netleşmedi.

HANDE KAÇ TL KAZANDI?

Hande'nin yarışmayı kaç TL ile tamamladığı henüz belli olmadı. Yarışmacının kazandığı ödül miktarı netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

BUGÜNÜN ŞANSLI İSMİ HANDE OLDU

Var Mısın Yok Musun'da yarışacak ismi belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında Hande'nin adı çıktı. Kura sonucunda günün şanslı yarışmacısı olan Hande, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük heyecan yaşandı.

VAR MISIN YOK MUSUN HANDE KİMDİR?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Hande, 2001 yılında Rize'de dünyaya geldi. Kalabalık bir ailede büyüyen Hande, 13 yaşından bu yana içerik üreticiliğiyle ilgileniyor. Genç yarışmacı, içerik üreticiliğinden ilk parasını 15 yaşında kazandı. Üniversite mezunu olan Hande'nin en büyük hayallerinden biri babasına araba almak.

HANDE KAÇ YAŞINDA?

2001 doğumlu olan Hande, 25 yaşında.

HANDE NERELİ?

Hande, Rizeli.

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun, salı ve çarşamba akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.