Var mısın Yok musun Ali Osman kaç TL kazandı, ne kadar kazandı?

Var mısın Yok musun yarışmasında yaşanan heyecanlı anların ardından Ali Osman’ın kazandığı para ödülü gündem oldu. İzleyiciler, yarışmacının banka teklifi mi yoksa kutu stratejisi mi ile ne kadar kazandığını araştırırken, Ali Osman’ın toplam kazancı sosyal medyada da tartışma konusu haline geldi. Var mısın Yok musun Ali Osman ne kadar kazandı?

VAR MISIN YOK MUSUN ALİ OSMAN NE KADAR KAZANDI? 5 MİLYON TL’LİK OYUNDA BÜYÜK TEKLİFİ KABUL ETTİ

ATV ekranlarında yayınlanan “Var Mısın Yok Musun” yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayın takviminde yapılan değişiklikle artık haftada üç gün ekrana gelen yarışma, Ali Osman’ın 5 milyon TL’lik büyük ödül için verdiği mücadeleyle dikkat çekti. Yarışmanın final anları ve kazanç sonucu ise sosyal medyada gündem oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN YAYIN TAKVİMİ DEĞİŞTİ

Programın yayın akışında yapılan yeni düzenlemeye göre “Var Mısın Yok Musun” artık salı, perşembe ve cuma günleri ekranlara gelecek. Daha önce yalnızca perşembe ve cuma günleri yayınlanan yarışma, yeni takvimiyle izleyicilere daha sık ulaşacak.

Bu değişiklikle birlikte yarışmanın izlenme oranlarının daha da artması bekleniyor.

ALİ OSMAN 5 MİLYON TL İÇİN YARIŞTI

Yarışmanın 16 Haziran’da yayınlanan bölümünde Ali Osman, 5 milyon TL değerindeki büyük ödül için kutu seçimini yaptı. Heyecan dolu dakikalarda son ana kadar mücadele eden yarışmacı, banka teklifleri ile kutu stratejisi arasında kritik kararlar verdi.

Son turlara kadar oyunda kalan Ali Osman, büyük ödül ihtimaliyle stüdyoda gerilimi artırdı.

SON TEKLİFİ KABUL ETTİ VE YARIŞMADAN AYRILDI

Ali Osman, yarışmanın ilerleyen aşamalarında banka tarafından yapılan 440 bin TL’lik son teklifi kabul ederek oyuna veda etti. Karar anı büyük heyecana sahne olurken, yarışmacının risk almayıp teklifi kabul etmesi dikkat çekti.

Son iki kutuda 250 bin TL ve 750 bin TL bulunması, final kararını daha da tartışmalı hale getirdi.

ALİ OSMAN’IN KUTUSUNDA NE VARDI?

Yarışmanın kritik anlarında Ali Osman’ın kutu dağılımında 5 TL, 25 TL, 250 bin TL ve 750 bin TL gibi farklı ödüller yer aldı. Banka önce 195 bin TL teklif etti ancak Ali Osman bu teklifi reddederek yarışmaya devam etti.

Daha sonra açılan kutularda düşük miktarlar elenirken, son durumda kutusunda 250 bin TL bulunduğu ortaya çıktı.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

“Var Mısın Yok Musun” yeni bölümü 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Haftada üç gün yayınlanacak yeni formatıyla yarışma, büyük ödül heyecanını sürdürmeye devam edecek.