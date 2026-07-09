Valverde kimdir, Valverde hangi takımda oynuyori Real Madrid’de mi oynuyor?

Real Madrid'in yıldız isimlerinden Federico Valverde, hem kulüp hem de milli takım performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Valverde kimdir, hangi takımda oynuyor, Real Madrid'de mi oynuyor?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, Uruguaylı orta saha oyuncusunun kariyeri ve güncel kulüp bilgilerini araştırıyor. İşte Federico Valverde hakkında merak edilen tüm detaylar.

VALVERDE KİMDİR?

Federico Valverde, dünya futbolunun en başarılı orta saha oyuncuları arasında gösterilen Uruguaylı futbolculardan biridir. Yüksek temposu, mücadeleci yapısı, isabetli pasları ve uzaktan attığı gollerle dikkat çeken Valverde, hem kulüp kariyerinde hem de Uruguay Milli Takımı'nda sergilediği performansla adından söz ettirmektedir. Transfer dönemlerinde ismi sık sık gündeme gelen yıldız futbolcunun kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FEDERICO VALVERDE KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Federico Santiago Valverde Dipetta, 22 Temmuz 1998 tarihinde Uruguay'ın başkenti Montevideo'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Penarol altyapısında başlayan Valverde, genç yaşta Avrupa'ya transfer olarak kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

VALVERDE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Federico Valverde, İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giymektedir. Uzun yıllardır Madrid temsilcisinde görev yapan Uruguaylı yıldız, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde düzenli forma şansı bulmaktadır.

VALVERDE REAL MADRİD'DE Mİ OYNUYOR?

Evet. Federico Valverde kariyerini Real Madrid'de sürdürmektedir. İspanyol devinin orta sahasında önemli rol üstlenen yıldız futbolcu, zaman zaman sağ kanatta da görev alabilmektedir. Çalışkanlığı, oyun disiplini ve çok yönlü yapısıyla teknik ekibin en güvendiği isimler arasında yer almaktadır.

VALVERDE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Valverde'nin asıl mevkisi merkez orta sahadır. Bunun yanında ön libero, ofansif orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında da forma giyebilen futbolcu, çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çekmektedir.

VALVERDE'NİN KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Penarol'da başlayan Federico Valverde, ardından Real Madrid'e transfer oldu. Gelişimini sürdürebilmesi için bir dönem Deportivo La Coruna'da kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu, daha sonra Real Madrid'e dönerek takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. Kariyerinde La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Süper Kupası gibi birçok önemli şampiyonluk yaşayan Valverde, Uruguay Milli Takımı'nın da en önemli yıldızları arasında gösterilmektedir.