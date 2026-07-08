Haberler

Valorant çöktü mü? 8 Temmuz Salı Valorant sorun mu var?

Valorant çöktü mü? 8 Temmuz Salı Valorant sorun mu var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valorant oyuncuları, gün boyunca oyunlara girişte kesintili erişim deneyimlediklerini aktardı. Kullanıcıların karşılaştığı hata bildirimleri, kısa sürede dijital platformlarda büyük bir konuşma konusu haline gelirken, bu durumun kapsamı ve temel nedeni hakkında sorular ortaya çıktı. Riot Games'in resmi hizmet durumu paneli, genel bir aksaklık işaret etmese de, oyuncu şikayetlerindeki ani yükseliş göz ardı edilemezdi.

8 Temmuz Salı tarihinde, çok sayıda oyun tutkunu her iki oyuna da erişim zorlukları yaşadığını bildirdi. Bu bağlantı problemleri dalgasının, küresel çapta hissedilen ve Cloudflare'in altyapısından kaynaklandığı düşünülen yaygın bir teknik arızanın sonucu olabileceği değerlendiriliyor. Valorant çöktü mü? 8 Temmuz Salı Valorant sorun mu var?

VALORANT ERİŞİM SORUNU MU YAŞIYOR?

8 Temmuzn tarihinde, yüzlerce oyuncunun aynı anda benzer hata mesajları paylaşması üzerine, sosyal medyada hızla "Riot Games sunucuları çöktü" şeklinde yorumlar yayılmaya başladı. Özellikle Valorant kullanıcıları; oyun istemcisini geçememe, sunucuya bağlantı kuramama ve "hizmet dışı" uyarıları aldıklarını rapor etti.

Fakat Riot Games'in resmi hizmet durum sayfasında genel bir sunucu çökmesi gözükmüyor. Bu nedenle, yaşanan aksaklığın doğrudan oyuna özgü bir arızadan kaynaklanmadığı düşünülüyor. Cloudflare altyapısını kullanan birçok internet platformunun aynı anda erişim sıkıntısı yaşaması, Valorant ve LoL'deki sorunların da geçici bir ağ yönlendirme hatası sonucu olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

 

GÜN İÇİNDE YAŞANANLARIN KISA ÖZETİ

Cloudflare'deki teknik aksaklık nedeniyle League of Legends'a bağlanmada gecikmeler ve zorluklar yaşanmaktadır. Bu durum, oyun ekranının açılmaması veya giriş aşamasında takılıp kalma şeklinde kendisini gösteriyor. Sorunun, Cloudflare ekibi tarafından çözülmesiyle birlikte, oyuncu erişimlerinin de normale dönmesi beklenmektedir.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı! Güzel haberi verdi
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı

Ankara'da Trump alarmı! Salon apar topar boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında

İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı

Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi

Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı