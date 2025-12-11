Haberler

Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?
Güncelleme:
Valencia Basket ile Anadolu Efes, THY EuroLeague sahnesinde önemli bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbol tutkunları, maçın başlangıç saatini, yayıncı kuruluşu ve yayının şifreli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Valencia Basket–Anadolu Efes karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak ve canlı olarak nereden izlenebilecek?

EuroLeague'de heyecan sürerken Valencia Basket ile Anadolu Efes kritik bir maça hazırlanıyor. Müsabakayı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri ve canlı yayın seçeneklerini merak ediyor. Peki, Valencia Basket–Anadolu Efes maçı canlı yayında hangi platform üzerinden takip edilebilecek?

VALENCIA BASKET VS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague'de oynanacak Valencia Basket–Anadolu Efes karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını, uydu üzerinden ve internet tabanlı platformlar aracılığıyla şifreli şekilde erişime açıktır.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ile çevrim içi yayın platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

VALENCIA BASKET–ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Valencia Basket ile Anadolu Efes arasındaki mücadele 11 Aralık Perşembe günü yapılacak.

VALENCIA BASKET–ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati 22.30 olarak belirlenmiştir.

VALENCIA BASKET–ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague'in bu önemli mücadelesi, Valencia'nın ev sahipliğinde Font de Sant Lluís Salonunda gerçekleştirilecektir.

