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Uzak Şehir Cihan ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

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Uzak Şehir Cihan ölecek mi, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
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Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cihan’ın ellerinin bandajlı ve sargılı görülmesi izleyicileri endişelendirdi. Sosyal medyada “Uzak Şehir Cihan ölecek mi?” ve “Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?” soruları gündeme geldi.

Son bölümde pusuya düşürülerek yaralanan Cihan’ın akıbeti, Uzak Şehir izleyicilerinin en çok merak ettiği konu oldu. Fragmandaki görüntüler ayrılık iddialarını beraberinde getirse de Cihan karakteri ölmüyor. Ozan Akbaba da Uzak Şehir’den ayrılmıyor. Yaralı Cihan, bu akşam saat 20.00'de Kanal D’de yayınlanacak 73. bölümde Alya’nın peşine düşerek hikayede yer almaya devam edecek. İşte Uzak Şehir Cihan ölüyor mu sorusunun yanıtı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

UZAK ŞEHİR CİHAN ÖLECEK Mİ?

Hayır, Cihan ölmüyor. Dizinin son bölümünde pusuya düşürülen Cihan yaralandı. Yeni bölüm fragmanında Cihan'ın ellerinin bandajlı ve sargılı olduğu görüldü. Ancak Cihan karakteri dizide yer almaya devam edecek.

OZAN AKBABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Hayır, Ozan Akbaba Uzak Şehir'den ayrılmıyor. Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın projeden ayrılacağına ilişkin bir açıklama ya da bilgi bulunmuyor. Sosyal medyadaki ayrılık iddiaları, fragmandaki yaralı Cihan sahnelerinin ardından ortaya çıktı.

UZAK ŞEHİR 73. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

Uzak Şehir'in 73. bölüm fragmanında yaralı Cihan'ın Alya'nın peşine düştüğü görülüyor. Fragmanda Sadakat'in, oğlunun Berfin yerine Alya ile hareket etmesine verdiği tepki de dikkat çekiyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Uzak Şehir'in 9 Kasım'da yayınlanan 72. bölümünde Cihan, Alya'nın sahte bir evlilik yaptığını öğrendi. Zerrin'le ilgili verilen mahkeme kararı Albora konağında gerginliğe yol açtı. Kaya'nın öfkesi büyürken Sadakat'in şüpheleri de arttı. Bölümün sonunda pusuya düşürülen Cihan'ı Alya kurtarmaya çalıştı.

UZAK ŞEHİR 73. BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir'in 73. bölümü bu akşam, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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