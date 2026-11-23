Uzak Şehir 75. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzak Şehir yeni bölüm fragmanının, 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başlayacak 74. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Fragman, Kanal D'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfası ve kanalın resmi hesapları üzerinden izleyiciyle paylaşılacak. Uzak Şehir 75. bölüm fragmanı, 74. bölümde yaşanacak gelişmeler, son bölüm özeti ve oyuncu kadrosu haberimizde.

Uzak Şehir 75. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm tanıtımları genellikle mevcut bölümün yayını sona erdikten sonra izleyiciyle buluşuyor. Bu nedenle 75. bölüm fragmanının, bu akşam ekrana gelecek 74. bölümün bitiminde yayınlanması bekleniyor.

Fragman yayınlandığında Kanal D'nin resmi internet sitesindeki Uzak Şehir sayfasından ve kanalın resmi dijital hesaplarından izlenebilecek.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. Dizinin 74. bölümü 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayın akışında bir değişiklik olmaması halinde 75. bölümün 30 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzak Şehir'in 74. bölümünde Sadakat, kaçmaya çalıştığı acı gerçekle yüzleşiyor. Öz evladının Cihan değil Kaya olduğunu kabullenen Sadakat, Alboraların başına geçme meselesini artık bir soy davası olarak görmeye başlıyor. Bu kabulleniş, konaktaki dengeleri altüst edecek adımların habercisi oluyor.

Hastanede ise sevindirici bir haber var: Nare, Alya'nın hamile olduğunu öğreniyor ve hem Alya hem de abisi Cihan adına büyük bir mutluluk yaşıyor.

Bölümün en nefes kesen anı ise yangın sahnesi. Kartal'ın tüm uyarılarına rağmen Enver'i kurtarmak için hiç düşünmeden alevlerin arasına dalan Cihan'ın sağ çıkıp çıkamayacağı, 74. bölümün en büyük merakı olarak öne çıkıyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzak Şehir'in 73. bölümünde Cihan'a kurulan pusu, hikâyenin seyrini değiştirdi. Saldırının ardından Alya'nın Cihan'ın yanında kalması, ikili arasındaki sert duvarların ardında saklanan duyguları yeniden gün yüzüne çıkardı. Berfin konusunda kararını net biçimde ortaya koyan Alya, Cihan'a her yakınlaştığında kendini geri çekmek zorunda kaldı.

Nare, Cihan'a kurulan pusuda Ateş'in de parmağı olduğunu öğrenince kendi yöntemleriyle harekete geçti. Ateş'in yıllardır içinde taşıdığı intikam duygusunun izleri ortaya çıkarken Nare'nin öğrendikleri onu derin bir nefretin içine sürükledi.

Sadakat'in Cihan'la ilgili şüpheleri, DNA testinin sonucunu beklerken giderek ağırlaştı. Sonuçlar eline ulaştığında Sadakat, hayatını kökünden sarsacak bir gerçekle tek başına yüzleşmek zorunda kaldı. Pusunun ardındaki gerçeği öğrenmek için Enver'le buluşan Alya ise hesaba katmadığı bir tehlikenin içine düştü. Cihan, Alya'yı bulmak için zamanla yarışırken hiç beklenmedik birinin olay yerine gelmesi ikiliyi çarpıcı bir karşılaşmanın ortasında bıraktı.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir, küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın hikâyesini anlatıyor. Alya'nın yolculuğu, hayatını kaybeden eşinin son dileğini yerine getirme kararıyla başlıyor. Ancak Mardin'de onu bekleyen Albora ailesi, köklü gelenekleri, güç savaşları ve yıllardır saklanan sırlarıyla Alya'nın hayatını beklemediği bir yöne sürüklüyor.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikâyetinden vazgeçmedi ve dava süreci resmen başladı. Alya'nın bu kararı Sadakat'i son kozunu oynamaya itti; ancak bu hamle Alya'yı yumuşatmak yerine öfkesini daha da büyüttü. Alya'nın kararsızlığını fırsata çevirmek isteyen Demir de onu kendi safına çekmek için harekete geçti.

UZAK ŞEHİR NEREDEN İZLENİR?

Uzak Şehir, pazartesi akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler Kanal D'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve Kanal D mobil uygulamasını kullanabilir. Kaçırılan bölümler ise yayının ardından Kanal D'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasında full HD olarak izleyiciye sunuluyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Uzak Şehir'in başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Ozan Akbaba, Albora ailesinin güçlü ve sert mizaçlı oğlu Cihan'a; Sinem Ünsal ise Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'ya hayat veriyor.

Dizinin geniş kadrosunda Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler de yer alıyor.