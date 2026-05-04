Uşak-İzmir yolunda kaza olayı nedir, kaç kişi öldü kaç yaralı var? Uşak-İzmir yolunda kaza mı oldu?

Uşak- İzmir kara yolundan gelen iddialar, bölgede yaşanan olası bir kazayı yeniden gündeme taşıdı. Sürücüler ve vatandaşlar, “Gerçekten kaza oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?” sorularına yanıt ararken, olayın perde arkasıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UŞAK-İZMİR YOLUNDA KAZA OLAYI NEDİR?

Uşak'ta biri yolcu otobüsü, biri tır 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçen tır biri yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Salık ekipleri ikisi çocuk 4 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 34 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

"İKİ EVLADIMIZ ANNE VE BABALARIYLA VEFAT ETTİ"

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı.

Kartal, bazı yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Kartal, "4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35), çocukları Nil Özlüer (6) ve Selin Özlüer (1) olduğu öğrenildi.