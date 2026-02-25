Uni Girona Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda, Uni Girona Fenerbahçe Opet maçı nereden CANLI izlenir?

Kadınlar basketbolunda büyük heyecana sahne olacak Uni Girona Fenerbahçe Opet maçı, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Opet'in Avrupa arenasındaki kritik mücadelesini canlı izlemek isteyenler, maçın yayın saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Uni Girona – Fenerbahçe Opet maçı canlı yayın bilgileri ve tüm gelişmeler haberimizde…

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Euroleague Kadınlar heyecanı, Uni Girona ile Fenerbahçe Opet arasındaki mücadele ile devam ediyor. Maç, FB TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve sporseverler karşılaşmayı ekran başında takip edebilecek.

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

FB TV, Digiturk 76, D Smart 83, Kablo TV 139, Tivibu 80 ve Fil Box 76 numaralı kanallardan izlenebilecek maç, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz erişim imkânı sunuyor. Bu sayede tüm basketbol tutkunları kolayca karşılaşmayı takip edebilecek.

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Avrupa arenasındaki bu kritik mücadele 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. Kadınlar basketbolunda önemli bir randevu olarak öne çıkan bu maç, taraftarlar tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 21:30'da başlayacak ve heyecan dolu anlar basketbolseverlerle buluşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Opet'in Avrupa'daki performansı bu maçla takip edilebilecek.

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Girona'daki Pavello Fontajau Stadyumu'nda oynanacak. Hem ev sahibi Uni Girona'nın hem de temsilcimiz Fenerbahçe Opet'in mücadelesine sahne olacak stadyum, basketbol heyecanına tanıklık edecek.