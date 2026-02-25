Haberler

Uni Girona Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda, Uni Girona Fenerbahçe Opet maçı nereden CANLI izlenir?

Uni Girona Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda, Uni Girona Fenerbahçe Opet maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbolseverlerin merakla beklediği Uni Girona – Fenerbahçe Opet karşılaşması için geri sayım başladı. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, "Uni Girona Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın yayıncı kanalı, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Kadınlar basketbolunda büyük heyecana sahne olacak Uni Girona Fenerbahçe Opet maçı, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Opet'in Avrupa arenasındaki kritik mücadelesini canlı izlemek isteyenler, maçın yayın saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Uni Girona – Fenerbahçe Opet maçı canlı yayın bilgileri ve tüm gelişmeler haberimizde…

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Euroleague Kadınlar heyecanı, Uni Girona ile Fenerbahçe Opet arasındaki mücadele ile devam ediyor. Maç, FB TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve sporseverler karşılaşmayı ekran başında takip edebilecek.

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

FB TV, Digiturk 76, D Smart 83, Kablo TV 139, Tivibu 80 ve Fil Box 76 numaralı kanallardan izlenebilecek maç, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz erişim imkânı sunuyor. Bu sayede tüm basketbol tutkunları kolayca karşılaşmayı takip edebilecek.

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Avrupa arenasındaki bu kritik mücadele 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. Kadınlar basketbolunda önemli bir randevu olarak öne çıkan bu maç, taraftarlar tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 21:30'da başlayacak ve heyecan dolu anlar basketbolseverlerle buluşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Opet'in Avrupa'daki performansı bu maçla takip edilebilecek.

UNI GIRONA – FENERBAHÇE OPET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Girona'daki Pavello Fontajau Stadyumu'nda oynanacak. Hem ev sahibi Uni Girona'nın hem de temsilcimiz Fenerbahçe Opet'in mücadelesine sahne olacak stadyum, basketbol heyecanına tanıklık edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin

"Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

İlk kez açık açık anlattı! Gizli ilişkilerini itiraf etti
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı