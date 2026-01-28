Uğur Şenpire kimdir, Uğur Şenpire kaç yaşında, nereli, mesleği ne (fotottarena)?

Uğur Şenpire hakkında yapılan aramalar hız kazanırken, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve ne iş yaptığı en çok sorgulanan başlıklar arasında bulunuyor. Gündeme gelmesiyle birlikte Uğur Şenpire'nin kariyeri ve kişisel yaşamına dair bilgiler haber takipçileri tarafından yakından inceleniyor.

UĞUR ŞENPİRE PROFESYONEL KARİYERİ

2011 yılından itibaren profesyonel olarak foto muhabirliği yapan Uğur Şenpire, spor ve haber dünyasında uzun yıllardır aktif rol alıyor. Kariyeri boyunca Milli Gazete, Vole başta olmak üzere pek çok dijital mecrada görev alan Şenpire, saha deneyimi ve özgün bakış açısıyla dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL PROJELERİ

Uğur Şenpire, 2011 yılında hayata geçirdiği Fotottarena adlı sosyal medya projesini günümüzde 6 kişilik profesyonel bir ekiple yönetiyor. Spor odaklı içerik üretimi yapan platform, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşarak dijital yayıncılık alanında öne çıkan projelerden biri haline geldi.

ÜNLÜ FUTBOLCULARLA ÇALIŞMALARI

Profesyonel sosyal medya hesap yönetimi kariyerine Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao ile başlayan Uğur Şenpire, süreç içinde birçok tanınmış futbolcunun dijital iletişim çalışmalarında yer aldı. Bu alandaki tecrübesi, sporcuların dijital dünyadaki görünürlüğünü güçlendiren projelere imza atmasını sağladı.

FOTO MUHABİRLİĞE YENİ BİR BAKIŞ

Özellikle Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar tarafından yakından takip edilen Uğur Şenpire, kendi ürettiği fotoğraf, video ve haber içerikleriyle foto muhabirliğe farklı bir perspektif kazandırıyor. Dinamik anlatımı ve özgün içeriği sayesinde, klasik habercilik anlayışının ötesine geçen bir çizgi oluşturuyor.