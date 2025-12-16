Ufuk Tetik evli mi, çocuğu var mı?

İstanbul'da son günlerde düzenlenen büyük çaplı operasyon, kamuoyunda geniş yankı buldu. Operasyon kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ufuk Tetik'in de gözaltına alınması, soruşturmayı daha da görünür hale getirdi. Bu gelişmelerin ardından Ufuk Tetik'in aile hayatına ilişkin sorular gündeme geldi: Evli mi, çocuğu var mı?

UFUK TETİK KİMDİR?

Ufuk Tetik, gayrimenkul sektörü ve proje pazarlama alanında faaliyet gösteren 4P Proje Pazarlama şirketinin kurucusu olarak tanınmaktadır. Şirket, Türkiye genelinde konut ve ticari gayrimenkul projelerinin tanıtım, pazarlama ve satış süreçlerinde aktif rol üstlenmektedir.

Mesleki kariyeri boyunca birçok önemli konut ve ticari proje lansmanında görev alan Tetik, yatırımcılar ile proje geliştiricileri arasında bağlantı kuran bir sektör temsilcisi olarak öne çıkmıştır. Gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla birlikte sektöre dair değerlendirmeleri, analizleri ve zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları sayesinde kamuoyunda ve medya çevrelerinde bilinirlik kazanmıştır. Bu özellikleriyle, gayrimenkul dünyasında tanınan isimlerden biri olarak anılıyordu.

UFUK TETİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

9 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Ufuk Tetik için de gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

UFUK TETİK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Ufuk Tetik'in özel yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Evli olup olmadığı ya da çocuk sahibi olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bu nedenle aile hayatıyla ilgili detaylar bilinmiyor.