Haberler

Ufuk Tetik evli mi, çocuğu var mı?

Ufuk Tetik evli mi, çocuğu var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kapsamı giderek genişleyen soruşturma, hem iş dünyasında hem de medya çevrelerinde dikkatleri üzerine çekti. Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından Ufuk Tetik'in özel hayatı da merak konusu oldu. Vatandaşlar, Tetik'in evli olup olmadığını ve ailesine dair detayları araştırmaya başladı.

İstanbul'da son günlerde düzenlenen büyük çaplı operasyon, kamuoyunda geniş yankı buldu. Operasyon kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ufuk Tetik'in de gözaltına alınması, soruşturmayı daha da görünür hale getirdi. Bu gelişmelerin ardından Ufuk Tetik'in aile hayatına ilişkin sorular gündeme geldi: Evli mi, çocuğu var mı?

UFUK TETİK KİMDİR?

Ufuk Tetik, gayrimenkul sektörü ve proje pazarlama alanında faaliyet gösteren 4P Proje Pazarlama şirketinin kurucusu olarak tanınmaktadır. Şirket, Türkiye genelinde konut ve ticari gayrimenkul projelerinin tanıtım, pazarlama ve satış süreçlerinde aktif rol üstlenmektedir.

Mesleki kariyeri boyunca birçok önemli konut ve ticari proje lansmanında görev alan Tetik, yatırımcılar ile proje geliştiricileri arasında bağlantı kuran bir sektör temsilcisi olarak öne çıkmıştır. Gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla birlikte sektöre dair değerlendirmeleri, analizleri ve zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları sayesinde kamuoyunda ve medya çevrelerinde bilinirlik kazanmıştır. Bu özellikleriyle, gayrimenkul dünyasında tanınan isimlerden biri olarak anılıyordu.

UFUK TETİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

9 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Ufuk Tetik için de gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

UFUK TETİK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Ufuk Tetik'in özel yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Evli olup olmadığı ya da çocuk sahibi olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bu nedenle aile hayatıyla ilgili detaylar bilinmiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak

Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Son anda fark etmese öldürebilirdi
Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title