Üniversiteye giriş sürecinin en kritik aşamalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), her yıl milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen bu süreçte adaylar Tyt, AYT ve YDT oturumlarına farklı günlerde katılıyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte en çok merak edilen sorulardan biri ise “ Tyt ve AYT aynı okulda mı olacak 2026?” konusu oluyor.

TYT VE AYT AYNI OKULDA MI OLACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgeleri incelendiğinde TYT ve AYT oturumlarının yer bilgilerinin ayrı ayrı oluşturulduğu açık şekilde görülmektedir. Her oturum için adaylara özel olarak düzenlenen belgelerde okul adı, bina bilgisi, salon numarası ve sıra bilgisi net bir şekilde yer almaktadır.

Bu nedenle adayların yalnızca tek bir oturuma ait giriş belgesine bakarak diğer oturumun sınav yerini tahmin etmesi mümkün değildir. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri bağımsız şekilde planlandığı için giriş belgelerinin tamamının dikkatle kontrol edilmesi gerekir. Özellikle sınav günü herhangi bir karışıklık yaşanmaması adına bu bilgilerin önceden teyit edilmesi büyük önem taşır.

YDT OTURUMU DA AYNI SİSTEME Mİ DAHİL?

Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu da TYT ve AYT ile aynı yerleştirme mantığına göre planlanmaktadır. Bu oturum için de adaylara özel olarak ayrı sınav giriş belgesi düzenlenir ve sınav yeri bilgileri bağımsız şekilde belirlenir. Dolayısıyla YDT sınavı da diğer oturumlarla aynı okulda yapılmak zorunda değildir ve farklı bir merkezde gerçekleştirilebilir.