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TYT AYT soruları ne zaman açıklanacak?

TYT AYT soruları ne zaman açıklanacak?
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TYT ve AYT soruları ne zaman açıklanacak sorusu, YKS’ye katılan milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’den gelecek soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi. Adaylar, doğru-yanlış hesaplaması yapabilmek için resmi açıklamayı bekliyor.

Tyt AYT soruları ne zaman açıklanır?” sorusu sınav sonrası en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ardından adaylar, TYT ve AYT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi öğrenmek istiyor. ÖSYM’nin yapacağı resmi duyuru ile birlikte sorulara erişim sağlanacak.

YKS 2. OTURUM AYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adayları bugün saat 10.15’te YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına katıldı. Saat 13.15’te sona eren AYT’nin ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. “AYT soruları ve cevapları yayımlandı mı?” ve “ne zaman açıklanacak?” soruları adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

AYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

180 soruluk AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı için resmi açıklama bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan uygulamaya göre Alan Yeterlilik Testi soruları ve cevapları genellikle YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra erişime açılıyor. Bu nedenle AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının da tüm sınav süreci bittikten sonra yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM AYT CEVAP ANAHTARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

ÖSYM’nin AYT soru ve cevap anahtarıyla ilgili resmi duyuruyu sınav takvimi doğrultusunda yapması bekleniyor. Adaylar, doğru-yanlış hesaplamalarını yapabilmek için kurumdan gelecek açıklamayı yakından takip ediyor. Açıklama yapıldığında soru kitapçığı ve cevap anahtarı resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

YKS SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAK

Alan Yeterlilik Testi’nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının, YKS’nin üç oturumunun tamamlanmasının ardından paylaşılması öngörülüyor. ÖSYM’den gelecek resmi duyuru sonrası AYT soruları ve cevapları kamuoyu ile paylaşılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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