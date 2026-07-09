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TV8 CANLI İZLE: 9 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8 CANLI İZLE: 9 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
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9 Temmuz 2026 Perşembe günü TV8 ekranlarında gün boyu izleyicileri sağlık, yaşam, magazin ve yarışma programlarından oluşan zengin bir yayın akışı bekliyor. Özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek MasterChef Türkiye, günün en çok merak edilen yapımları arasında yer alırken, "TV8'de bugün hangi programlar var?" ve "MasterChef Türkiye saat kaçta başlayacak?" soruları da yoğun şekilde araştırılıyor.

TV8, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü birbirinden farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sabah saatlerinden geceye kadar devam edecek yayın akışında gündüz kuşağının sevilen programları ve akşamın iddialı yarışması MasterChef Türkiye ekranlarda olacak. Peki, TV8'de bugün ne var? 9 Temmuz Perşembe TV8 yayın akışında hangi programlar yer alıyor? İşte günün TV8 yayın akışına dair merak edilen detaylar...

TV8 CANLI İZLE

TV8 canlı izlemek için tıklayın.

TV8

00:15 - Gazete Magazin

04:30 - Oynat Bakalım

05:30 - Tuzak

07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - MasterChef Türkiye

09:45 - Gazete Magazin

14:00 - MasterChef Türkiye

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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