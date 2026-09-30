Tuzlu kahve hangi platformda yayınlanıyor? HBO Max Tuzlu Kahve izle!

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Tuzlu Kahve, yeni bölümleriyle salı akşamları saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Televizyon yayınını kaçıran izleyiciler ise dizinin internette hangi platform üzerinden izlenebildiğini araştırıyor. Güncel yayın bilgilerine göre dizinin yeni bölümleri dijital platformda yayınlanıyor. Peki, Tuzlu kahve hangi platformda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde.

TUZLU KAHVE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve’nin yeni bölümleri salı günleri saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Televizyon yayınını takip edemeyen izleyiciler için dizinin bölümleri HBO Max üzerinden izlenebiliyor.

Güncel yayın düzenine göre Star TV’de ekrana gelen yeni bölüm, televizyon yayınından 24 saat sonra HBO Max kütüphanesine ekleniyor. Bu nedenle dizinin internet üzerinden izlenmesi için HBO Max platformunun takip edilmesi gerekiyor.

TUZLU KAHVE İNTERNETTEN NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve’nin internetten izlenmesi HBO Max üzerinden gerçekleşiyor. Star TV’de yayınlanan yeni bölümler, televizyon ekranındaki yayınlarının ardından 24 saat sonra HBO Max kütüphanesine ekleniyor.

Dizinin bölümleri YouTube üzerinden paylaşılmıyor. Bu nedenle televizyon yayınını kaçıran izleyicilerin yeni bölümleri internetten takip etmek için HBO Max kütüphanesini kontrol etmesi gerekiyor.

Tuzlu Kahve’nin 5. bölümünün de mevcut yayın düzenine göre HBO Max üzerinden izlenmesi bekleniyor. Yeni bölümün televizyondaki yayınından sonraki 24 saatlik sürenin ardından platformun kütüphanesinde yer alması öngörülüyor.