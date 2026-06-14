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Türkiye’ya gol atan Avustralyalı futbolcu kaç yaşında, Nestory kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Türkiye’ya gol atan Avustralyalı futbolcu kaç yaşında, Nestory kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı ile Avustralya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Nestory Irankunda, savunma arkasına yaptığı etkili koşunun ardından topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Avustralya'nın genç yıldızı Nestory Irankunda, A Milli Takım karşısında attığı golle takımını öne geçirirken Dünya Kupası tarihinde Avustralya adına gol atan en genç futbolcu unvanını da elde etti.

MİLLİLER ŞOK YAŞADI

Karşılaşmaya büyük umutlarla başlayan A Milli Takım, genç yıldızın golüyle geriye düştü. İrankunda'nın hızı ve bitiriciliği Avustralya cephesinde büyük sevinç yaratırken, tribünlerdeki Avustralyalı taraftarlar da golü coşkuyla kutladı.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE

Uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Irankunda, Dünya Kupası sahnesinde de adından söz ettirmeyi başardı. Genç futbolcunun tarihi golü, Avustralya futbolunun yeni yıldızı olarak gösterilmesine neden oldu.

Nestory 20 yaşındadır, Championship takımı Watford’da oynamaktadıır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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