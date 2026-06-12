2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı’nın grup aşamasındaki maç programı netleşti. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, ilk karşılaşmanın tarihi, saati, oynanacağı stadyum ve yayın bilgileri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Türkiye Dünya Kupası maçı ne zaman? Türkiye Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçına 14 Haziran 2026 Pazar günü çıkacak. Türkiye’nin Dünya Kupası serüveni, Avustralya karşısında oynanacak mücadeleyle başlayacak.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avustralya-Türkiye maçı, Türkiye saati ile 07.00’de başlayacak. Karşılaşma sabah saatlerinde oynanacak olması nedeniyle milyonlarca futbolseverin ekran başında olması bekleniyor.

TÜRKİYE AVUSTRALYA HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detaylar, resmi yayın programları doğrultusunda duyurulacak. Futbolseverler, TRT ekranlarında karşılaşmayı ekranlardan izleyebilecek.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA KUPASI GRUP FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

Avustralya – Türkiye: 14 Haziran 2026 Pazar, 07.00

Türkiye – Paraguay: 20 Haziran 2026, 06.00

Türkiye – ABD: 26 Haziran 2026, 05.00

Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya ile karşılaştıktan sonra Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Grup etabındaki son karşılaşma ise ev sahibi ABD’ye karşı oynanacak.