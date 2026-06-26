Türkiye ABD maçı hangi stadyumda oynanıyor, SoFi Stadyumu kaç kişilik, SoFi Stadyumu hangi şehirde, hangi ülkede hangi takımın stadı, değeri ne kadar?

“ Türkiye ABD maçı hangi stadyumda oynanıyor, SoFi Stadyumu nerede ve kaç kişilik?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. SoFi Stadyumu, Los Angeles metropol bölgesinde bulunurken, hem ABD millî takımı maçlarına hem de NFL ekiplerinden Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor.

LOS ANGELES SOFI STADYUMU SPOR DÜNYASININ EN PAHALI TESİSLERİNDEN BİRİ

Modern tasarımı, dev teknolojik altyapısı ve yüksek maliyetiyle dikkat çeken SoFi Stadyumu, spor dünyasının en pahalı statları arasında gösteriliyor. Yaklaşık 3,4 milyar dolarlık maliyetiyle öne çıkan tesis, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında da önemli maçlara ev sahipliği yapıyor.

A MİLLİ TAKIM ABD İLE SOFI STADYUMU’NDA KARŞILAŞACAK

Türkiye A Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçında ev sahibi ABD ile SoFi Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadele, turnuvanın kritik karşılaşmaları arasında yer alıyor.

SOFI STADYUMU NEREDE?

SoFi Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood kentinde, Los Angeles metropol bölgesi içerisinde yer alıyor. Stadyum, Hollywood Park alanı üzerine inşa edilmiş modern bir spor kompleksi olarak dikkat çekiyor.

DEV KAPASİTESİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

2020 yılında açılan tesis, yaklaşık 70.240 kişilik kapasiteye sahip. Özel etkinliklerde ise 100.000’in üzerinde seyirci ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Şeffaf ETFE çatı sistemi sayesinde hem doğal ışık sağlıyor hem de iklim kontrolü sunuyor.

NFL TAKIMLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

SoFi Stadyumu, National Football League ekiplerinden Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca konserler, büyük spor organizasyonları ve uluslararası etkinliklerle de dünya çapında tanınıyor.