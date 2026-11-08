Türkçe sözlüklerde tanımı olan hangi adda bir müzik aleti vardır?

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Türkçe sözlüklerde tanımı olan müzik aleti basklarnettir. Klarnet ailesinin pes sesli üyesi olan basklarnet, özellikle orkestralarda ve nefesli çalgı topluluklarında kullanılıyor. Diğer şıklarda yer alan isimler ise sözlüklerde müzik aleti olarak tanımlanmıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE TANIMI OLAN HANGİ ADDA BİR MÜZİK ALETİ VARDIR?

A) Baspiyano

B) Baskeman

C) Basbateri

D) Basklarnet

Doğru cevap: D) Basklarnet



BASKLARNET NEDİR?

Basklarnet, klarnet ailesine ait, pes sesli nefesli bir çalgı. Klasik klarnete göre daha büyük olan basklarnet, kalın ve derin tınısıyla biliniyor. Sesin daha iyi yayılması için çalgının alt kısmı yukarı doğru kıvrık, ağızlık kısmı ise eğik bir boru şeklinde tasarlanıyor. Basklarnet, senfoni orkestralarında, bandolarda, caz müziğinde ve oda müziğinde kullanılıyor.

KLARNET NEDİR?

Klarnet, tek kamışlı ağızlığı olan nefesli bir çalgı. Türk müziğinde de yaygın olarak kullanılan klarnet, özellikle Türk sanat müziği ve halk müziğinde önemli bir yere sahip. Klarnet ailesinde basklarnetin yanı sıra farklı ses aralıklarına sahip çeşitli çalgılar bulunuyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Baspiyano: Türkçe sözlüklerde bu adla tanımlanan bir müzik aleti bulunmuyor. Piyanonun pes sesleri piyanonun kendi klavyesinde yer alıyor.

Baskeman: Sözlüklerde bu adla bir çalgı tanımı yer almıyor. Keman ailesinin pes sesli çalgıları viyolonsel ve kontrbas olarak adlandırılıyor.

Basbateri: Bu isimle tanımlanmış bir müzik aleti bulunmuyor. Bateri setinde yer alan ve ayakla çalınan büyük davul ise “bas davul” olarak biliniyor.