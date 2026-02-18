Haberler

Türkan Şoray hiç yönetmenlik yapı mı, hiç evlenmedi mi, dünyanın en çok film çeviren başrol kadın oyuncusu mu, ilk filmini onsekiz yaşında mı çekti?

Türkan Şoray hiç yönetmenlik yapı mı, hiç evlenmedi mi, dünyanın en çok film çeviren başrol kadın oyuncusu mu, ilk filmini onsekiz yaşında mı çekti?
Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından sosyal medyada ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırıyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, gündem olmayı sürdürüyor. Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla bilinen Türkan Şoray hakkındaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker'de yöneltilen sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Programda sorulan ilginç ve düşündüren sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla bilinen Türkan Şoray hakkındaki bilgilerden hangisi doğrudur?

TÜRK SİNEMASINDA "SULTAN" LAKABIYLA BİLİNEN TÜRKAN ŞORAY HAKKINDAKİ BİLGİLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?

Hiç yönetmenlik yapmamıştır

Hiç evlenmemiştir

Dünyanın en çok film çeviren başrol kadın oyuncusudur

İlk filmini on sekiz yaşındayken çekmiştir

Cevap:

Türkan Şoray hiç yönetmenlik yapı mı, hiç evlenmedi mi, dünyanın en çok film çeviren başrol kadın oyuncusu mu, ilk filmini onsekiz yaşında mı çekti?


BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

500

