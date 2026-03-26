Son dönemde ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, magazin ve hukuk dünyasını sarsmaya devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 14 kişi arasında yer alan ve “Adanalı” dizisinde canlandırdığı Pınar karakteri ile tanınan Tuğçe Özbudak, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak neden tutuklandı? Detaylar...

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da doğdu. Eğitim hayatını Bilkent Üniversitesi’nde tamamlayan Özbudak, üniversite mezuniyetinin ardından oyunculuk kariyerine adım attı. Türkiye’de televizyon ve sinema dünyasında kısa sürede tanınan isimlerden biri haline geldi.

Bilkent Üniversitesi mezunu Tuğçe Özbudak, profesyonel oyunculuk hayatına “Aloya” adlı dizi ile başladı. Ardından “Adanalı” dizisinde canlandırdığı “Pınar” karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı ve beğenildi.

Tuğçe Özbudak, kariyerinde birçok dizi ve filmde rol aldı. Bunlar arasında Kod Adı, El Gibi, Kod Adı: Kaos, Kuzey Rüzgarı, Son Ders: Aşk Üniversite, Yalan Dünya, Gece Gündüz, Memur Muzaffer ve Yusuf Yusuf gibi projeler öne çıkıyor. Ayrıca, 2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak farklı bir alanda da kamuoyunun ilgisini çekti.

Tuğçe Özbudak, Eylül 2020 tarihinde Melikhan Kasım Kılıçarslan ile evlendi. Ankara doğumlu olan oyuncu, şehir ve eğitim kökeniyle de hayranları tarafından merak edilen bir profil oluşturuyor.

TUĞÇE ÖZBUDAK NEDEN TUTUKLANDI?

Son dönemde Türkiye’de yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 ünlü isim gözaltına alındı ve hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talep etti.

TUĞÇE ÖZBUDAK VE TUTUKLAMA TALEBİ

“Adanalı” dizisinde “Pınar” karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak da soruşturma kapsamında hakimin önüne çıkarıldı. Savcılık, Özbudak dahil 5 kişi için tutuklama talebinde bulundu. Soruşturmanın kapsamı ve yasal süreç hakkında resmi açıklamalar devam etmekte olup, konu hakkında kamuoyuna güvenilir kaynaklar aracılığıyla bilgiler aktarılmaktadır.