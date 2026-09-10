Tüdanya kimdir? Tüdanya kaç yaşında, nereli?

Şarkıları ve sinema çalışmalarıyla Türk müzik dünyasında iz bırakan Tüdanya, yıllar sonra da hayatı merak edilen sanatçılar arasında bulunuyor. Gerçek adı, doğum yeri, yaşı ve müzik kariyerindeki önemli dönüm noktaları araştırılan Tüdanya hakkında arama motorlarında “Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları öne çıkıyor. Sanatçının kariyerine ilişkin detaylar haberin devamında...

TÜDANYA KİMDİR?

Tüdanya, gerçek adı Hatice Döngü olan Türk arabesk müziğinin tanınan sanatçılarından ve sinema oyuncularından biridir. 1961 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya gelen Tüdanya, müzik kariyerinde özellikle “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

TÜDANYA KAÇ YAŞINDA?

Tüdanya, 1961 doğumludur. Doğum tarihi gün ve ay olarak kamuya açık kaynaklarda net şekilde yer almaz. 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

TÜDANYA NERELİ?

Tüdanya, İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu. Bergamalı bir ailenin dokuz çocuğundan biri olarak dünyaya gelen sanatçı, müzik kariyerine başlamadan önce eğitimini ilkokul üçüncü sınıfta bıraktı.

TÜDANYA'NIN KARİYERİ

Tüdanya, müzik kariyerine Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyonu'nda sahne alarak başladı ve ilk dönemlerinde Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi. 1983 yılında “Sıra Sıra Dağlar” adlı ilk albümünü çıkardı. 1986'da yayımlanan “Seni Sevmeyen Ölsün” albümü ise sanatçının kariyerindeki en önemli çalışmalardan biri oldu ve büyük satış rakamlarına ulaştı.

Tüdanya, İzmir Fuarı'nda 11 yıl boyunca aralıksız sahne alan tek şarkıcı olarak da anılıyor. Müzik çalışmalarının yanı sıra şarkılı film döneminde sinema filmlerinde rol aldı. Sanatçının albümleri arasında “Sıra Sıra Dağlar”, “Azap”, “Seni Sevmeyen Ölsün”, “Sen Bir Ömürsün”, “Sen Yaşa”, “Adın Sevgilim Olsun” ve “Dön” gibi çalışmalar bulunuyor.