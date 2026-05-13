TÜBİTAK 2209-A ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2026?

Öğrenci projelerine sağlanan destek programı kapsamında başvurularını tamamlayan adaylar, TÜBİTAK 2209-A sonuç tarihini merak ediyor. 2026 yılı sonuç takvimiyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için TÜBİTAK’tan gelecek açıklamaları bekliyor.

TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 SÜRECİNDE KRİTİK TARİHLER

Üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırma projelerine destek sağlayan TÜBİTAK 2209-A Programı kapsamında 2025 yılı başvuru sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Başvuruların bilimsel değerlendirme aşaması tamamlanırken, şartlı kabul alan projeler de duyuruldu. Ancak öğrencilerin merakla beklediği kesin sonuçlar için süreç henüz sona ermedi.

TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya göre şartlı kabul alan projelerin destek almaya hak kazanabilmesi için belirlenen adımların eksiksiz tamamlanması gerekiyor. Bu kapsamda akademik danışmanların, 13 Mayıs – 4 Haziran 2026 tarihleri arasında BİDEB sistemi üzerinden Üretken Yapay Zekâ (ÜYZ) kullanımına ilişkin taahhüt onayı vermesi gerekiyor. Söz konusu aşama, sonuçların kesinleşmesi açısından kritik önem taşıyor.

ETİK KURUL SÜRECİ DE TAMAMLANACAK

Şartlı kabul alan projelerde ikinci aşama ise etik kurul süreci olacak. TÜBİTAK tarafından talep edilmesi halinde proje yürütücüsü öğrencilerin, 8 Haziran – 8 Ağustos 2026 tarihleri arasında etik kurul onay belgesi veya muafiyet belgesini sisteme yüklemesi gerekiyor. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından destek almaya hak kazanan projeler kesinleşecek.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, TÜBİTAK 2209-A başvuru sonuçlarını BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden takip edebiliyor. Öğrenciler sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak “Başvuru Durumu” ekranından süreçlerini görüntüleyebiliyor. Kesin sonuçların da aynı sistem üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

2024 DÖNEMİ PROJELERİ İÇİN SÜRE UZATILDI

Öte yandan 2024 yılı 1. dönem kapsamında desteklenen projeler için de yeni bir düzenleme yapıldı. Sonuç raporu yükleme süresi 8 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ancak destek tutarının kullanım süresinde değişiklik yapılmadı. Buna göre harcamaların en geç 8 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

TÜBİTAK 2209-A DESTEK TUTARI NE KADAR?

TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında öğrencilere sağlanan destek tutarı en fazla 9 bin TL olarak uygulanıyor. Araştırma projeleri en çok 12 ay süreyle desteklenirken, destek almaya hak kazanan öğrencilerin projelerini en geç bir yıl içinde tamamlaması gerekiyor.