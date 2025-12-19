Haberler

TRT Haber'de ceketini yırtan kadın kim, neden ceketini yırttı?

TRT Haber'de ceketini yırtan kadın kim, neden ceketini yırttı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT Haber'de gerçekleşen canlı yayın sırasında, stüdyo bağlantısı esnasında arka planda yaşanan beklenmedik bir gerginlik ekrana yansıdı. Bir kadının kontrolünü kaybettiği anların fark edilmesi üzerine reji yayına müdahale ederek görüntüyü kesti.

Canlı bağlantı sırasında arka planda yaşanan bu olay, kısa süreliğine yayında yer alırken, teknik ekibin hızlı müdahalesiyle ses ve görüntü akışı durduruldu. Yayına yansıyan anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA BEKLENMEDİK ANLAR

TRT Haber'de stüdyo ile kanal merkezi arasında kurulan canlı bağlantı sırasında, arka planda bulunan bir kadının ani bir gerginlik yaşadığı görüldü. Kadının yüksek sesle tepki gösterdiği, üzerindeki ceketi çıkararak yere attığı anlar kısa süreliğine ekrana yansıdı.

REJİDEN HIZLI MÜDAHALE

Yaşanan durumu fark eden yayın ekibi, gecikmeden görüntüyü yayından alarak ses akışını durdurdu. Bağlantının kesilmesinin ardından yayın normal seyrine devam etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın nedeni ve kadının kimliğiyle ilgili TRT Haber tarafından herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadı. Sadece olayın kanal merkezinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Canlı yayına yansıyan görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında dolaşıma girdi. O anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

TRT Haber'de ceketini yırtanın bu davranışı neden yaptığı hakkında açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBurak Haluk:

Kopyacı hırsız Osman. Adam değil o kadın. Düzgün yap işini bari spamcı dalkavuk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı

Yıldız futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
title