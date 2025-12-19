TRT Haber'de ceketini yırtan kadın kim, neden ceketini yırttı?

Canlı bağlantı sırasında arka planda yaşanan bu olay, kısa süreliğine yayında yer alırken, teknik ekibin hızlı müdahalesiyle ses ve görüntü akışı durduruldu. Yayına yansıyan anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA BEKLENMEDİK ANLAR

TRT Haber'de stüdyo ile kanal merkezi arasında kurulan canlı bağlantı sırasında, arka planda bulunan bir kadının ani bir gerginlik yaşadığı görüldü. Kadının yüksek sesle tepki gösterdiği, üzerindeki ceketi çıkararak yere attığı anlar kısa süreliğine ekrana yansıdı.

REJİDEN HIZLI MÜDAHALE

Yaşanan durumu fark eden yayın ekibi, gecikmeden görüntüyü yayından alarak ses akışını durdurdu. Bağlantının kesilmesinin ardından yayın normal seyrine devam etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın nedeni ve kadının kimliğiyle ilgili TRT Haber tarafından herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadı. Sadece olayın kanal merkezinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Canlı yayına yansıyan görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında dolaşıma girdi. O anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

TRT Haber'de ceketini yırtanın bu davranışı neden yaptığı hakkında açıklama yapılmadı.