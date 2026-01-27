Trento Beşiktaş maçı hangi kanalda, Energia Trento Beşiktaş GAİN nereden CANLI izlenir?

Energia Trento Beşiktaş GAİN maçı için geri sayım başladı. Temsilcimizin Avrupa arenasındaki kritik mücadelesini canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları, "Trento Beşiktaş maçı hangi kanalda?" ve "Energia Trento Beşiktaş GAİN canlı izleme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın yayın kanalı ve canlı izleme detayları…

ENERGIA TRENTO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroCup'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Energia Trento ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak kritik karşılaşmanın yayın bilgileri basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Zorlu mücadele, tabii Spor 5 ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ENERGIA TRENTO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI TABİİ SPOR 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Energia Trento – Beşiktaş GAİN karşılaşması, tabii Spor 5 üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Yayın, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden erişime açık olacak. tabii Spor 5, platform içerisindeki numaralı kanallar aracılığıyla izleyiciyle buluşuyor.

ENERGIA TRENTO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı şifresiz takip etmek isteyen izleyiciler için TRT Spor Yıldız alternatifi de bulunuyor. TRT Spor Yıldız; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

ENERGIA TRENTO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ GÜN?

Energia Trento ile Beşiktaş GAİN arasındaki EuroCup mücadelesi, 27 Ocak Salı günü oynanacak.

ENERGIA TRENTO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

ENERGIA TRENTO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Energia Trento ile Beşiktaş GAİN'i karşı karşıya getirecek EuroCup maçı, İtalya'nın Trento kentinde yer alan BLM Group Arena'da oynanacak.