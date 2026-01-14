Trendyol çöktü mü? Son dakika Trendyol problem mi var 14 Ocak Çarşamba?

Trendyol'a erişimde sıkıntı olduğu bildiriliyor. Hem mobil cihazlardan hem de bilgisayar üzerinden platforma bağlanmaya çalışan kullanıcılar, sorunun nedenini ve çözüm yollarını araştırıyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı, uygulamaya girişte hata mesajı aldığını belirtirken, bazıları problemin internet bağlantısından kaynaklanabileceğini dile getiriyor. Downdetector gibi platformlarda da Trendyol'da kesinti yaşandığı kayıtlara geçmiş durumda. Peki, Trendyol gerçekten çöktü mü? 14 Ocak Çarşamba gününe dair son gelişmeler neler?

TRENDYOL'A ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR MU? (14 OCAK 2026)

Trendyol kullanıcıları bugün uygulama ve web sitesine erişimde sıkıntı yaşadığını bildirdi. Downdetector verilerine göre, platformda saat 14.28 civarında erişim problemleri başladı. Kullanıcılar, uygulamada alışveriş yaparken veya sipariş durumunu kontrol ederken hata ile karşılaştı.

SORUNUN KAYNAĞI NE?

Trendyol'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yaşanan kesintinin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar internet bağlantılarında herhangi bir problem olmadığından emin olsalar da, platformda bazı bölgesel erişim sorunları gözlemlendi.

UYGULAMADA ŞU AN DURUM NE?

Kısa süre içinde çözülen sorun sonrası Trendyol uygulamasına erişim tekrar sağlanabiliyor. Kullanıcılar artık uygulamada sorunsuz şekilde alışveriş yapabiliyor ve sipariş takibi gerçekleştirebiliyor.

Son durum: