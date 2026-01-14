Haberler

Trendyol çöktü mü? Son dakika Trendyol problem mi var 14 Ocak Çarşamba?

Güncelleme:
Bazı kullanıcılar Trendyol uygulamasında herhangi bir aksaklık yaşamazken, bazıları ise hizmete erişimde sıkıntı yaşıyor. Bu durum, sorunun genel mi yoksa belirli kullanıcıları mı etkilediği sorusunu gündeme getirdi. Trendyol üzerinden market alışverişinden yemek siparişine, farklı ürün alımlarına kadar pek çok işlem yapılabiliyor. Ancak kullanıcılar, sipariş durumunu kontrol etmek istediklerinde uygulamada hata ile karşılaşıyor. Peki, Trendyol hizmet veremiyor mu?

Trendyol'a erişimde sıkıntı olduğu bildiriliyor. Hem mobil cihazlardan hem de bilgisayar üzerinden platforma bağlanmaya çalışan kullanıcılar, sorunun nedenini ve çözüm yollarını araştırıyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı, uygulamaya girişte hata mesajı aldığını belirtirken, bazıları problemin internet bağlantısından kaynaklanabileceğini dile getiriyor. Downdetector gibi platformlarda da Trendyol'da kesinti yaşandığı kayıtlara geçmiş durumda. Peki, Trendyol gerçekten çöktü mü? 14 Ocak Çarşamba gününe dair son gelişmeler neler?

TRENDYOL'A ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR MU? (14 OCAK 2026)

Trendyol kullanıcıları bugün uygulama ve web sitesine erişimde sıkıntı yaşadığını bildirdi. Downdetector verilerine göre, platformda saat 14.28 civarında erişim problemleri başladı. Kullanıcılar, uygulamada alışveriş yaparken veya sipariş durumunu kontrol ederken hata ile karşılaştı.

SORUNUN KAYNAĞI NE?

Trendyol'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yaşanan kesintinin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar internet bağlantılarında herhangi bir problem olmadığından emin olsalar da, platformda bazı bölgesel erişim sorunları gözlemlendi.

UYGULAMADA ŞU AN DURUM NE?

Kısa süre içinde çözülen sorun sonrası Trendyol uygulamasına erişim tekrar sağlanabiliyor. Kullanıcılar artık uygulamada sorunsuz şekilde alışveriş yapabiliyor ve sipariş takibi gerçekleştirebiliyor.

Son durum:

500

