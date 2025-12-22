Haberler

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güncelleme:
Gençlerbirliği Trabzonspor maçı hangi kanalda, belli oldu. Gençlerbirliği Trabzonspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gençlerbirliği Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Gençlerbirliği Trabzonspor maçı yayın bilgisi!

Gençlerbirliği Trabzonspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gençlerbirliği Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Gençlerbirliği Trabzonspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı Bein Sports'tan ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Gençlerbirliği Trabzonspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD TV platformundan canlı Gençlerbirliği Trabzonspor maçını izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

