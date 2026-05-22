Trabzonspor Konyaspor tek maç mı, ZTK final maçının rövanşı var mı?

“Trabzonspor Konyaspor finali tek maç mı oynanacak, rövanş var mı?” sorusu ZTK final heyecanı yaklaşırken en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. İki takımın kupa mücadelesi öncesi maç formatı, tek karşılaşma mı yoksa iki ayaklı sistem mi uygulanacağı futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ ANTALYA’DA OYNANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, Antalya Corendon Airlines Park Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak. Final maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

Son iki sezonda finale yükselmesine rağmen Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı kupayı kaybeden Trabzonspor, bu kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, üst üste üçüncü kez çıktığı finalde Konyaspor karşısında kupa hasretine son vermek istiyor.

KONYASPOR KUPA İÇİN SAHADA

TÜMOSAN Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında tarihi bir başarı elde etmenin peşinde. Tek maç üzerinden oynanan finalde yeşil-beyazlı ekip, sürpriz yaparak kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR KADROSUNDA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Final öncesinde Trabzonspor’da iki önemli eksik bulunuyor. Batagov ve Okay Yokuşlu’nun sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Teknik ekibin bu eksiklere göre planlama yaptığı öğrenildi.

TRABZONSPOR KONYASPOR TEK MAÇ OLARAK OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası finali tek maç üzerinden oynanacak. Rövanş karşılaşması bulunmayan finalde kazanan ekip, doğrudan kupanın sahibi olacak. Bu nedenle 90 dakika ve gerekirse uzatmalar, sezonun kaderini belirleyecek.

TRABZONSPOR – KONYASPOR ZTK FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olacak mücadele 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Final karşılaşması saat 20:45’te başlayacak ve sezonun kupa sahibini belirleyecek.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor – Konyaspor maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler dev finali Türkiye genelinde farklı platformlar üzerinden kolaylıkla takip edebilecek.

ATV YAYIN BİLGİLERİ VE İZLEME SEÇENEKLERİ

Karşılaşma ATV üzerinden Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın erişimi sağlanabilecek.

Final karşılaşması rövanşsız tek maç formatında oynanacak. 90 dakikanın ardından gerekmesi halinde uzatma dakikaları ve penaltı atışlarıyla kupa sahibini bulacak. Bu nedenle mücadele, sezonun en kritik karşılaşması olarak dikkat çekiyor.