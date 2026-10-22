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Trabzonspor Hearts maç kaç kaç, maç bitti mi? Trabzonspor Hearts maçı CANLI SKOR takibi!

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Trabzonspor Hearts maç kaç kaç, maç bitti mi? Trabzonspor Hearts maçı CANLI SKOR takibi!
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UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor’un Hearts ile oynayacağı karşılaşma, bordo-mavili taraftarların gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Mücadelenin skorunu ve son durumunu anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler, “Trabzonspor Hearts maçı kaç kaç?” ve “maç bitti mi?” sorularının yanıtını arıyor.

Trabzonspor – Hearts maçı henüz başlamadı. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmada ilk düdük bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te çalacak. Maç başladığında skor ve önemli gelişmeler haberimizde güncellenecek. İşte Trabzonspor – Hearts maçına dair son durum.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşma henüz başlamadığı için skor 0-0. Mücadele bugün saat 19.45’te başlayacak. Maç başladığı andan itibaren goller, kartlar ve önemli pozisyonlar canlı skor takibimizde yer alacak.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, maç henüz başlamadı. Normal süresi 90 dakika olan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 21.35 sularında sona ermesi bekleniyor.

İKİ TAKIM MAÇA NASIL GELİYOR?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 yenerek organizasyona üç puanla başladı. Hearts ise ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı ve ilk haftayı 1 puanla 20. sırada tamamladı.

TRABZONSPOR HEARTS CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Maçın skorunu ve dakika dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise mücadeleyi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. İnternetten izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayını tabii platformunda yer alıyor.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV’de 22, Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21 ve Fil Box’ta 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları değişebildiği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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