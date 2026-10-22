Trabzonspor Hearts maç kaç kaç, maç bitti mi? Trabzonspor Hearts maçı CANLI SKOR takibi!

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Trabzonspor – Hearts maçı henüz başlamadı. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmada ilk düdük bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te çalacak. Maç başladığında skor ve önemli gelişmeler haberimizde güncellenecek. İşte Trabzonspor – Hearts maçına dair son durum.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşma henüz başlamadığı için skor 0-0. Mücadele bugün saat 19.45’te başlayacak. Maç başladığı andan itibaren goller, kartlar ve önemli pozisyonlar canlı skor takibimizde yer alacak.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, maç henüz başlamadı. Normal süresi 90 dakika olan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 21.35 sularında sona ermesi bekleniyor.

İKİ TAKIM MAÇA NASIL GELİYOR?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 yenerek organizasyona üç puanla başladı. Hearts ise ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı ve ilk haftayı 1 puanla 20. sırada tamamladı.

TRABZONSPOR HEARTS CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?