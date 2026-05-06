Haberler

Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor taraftarlarının en çok merak ettiği konulardan biri “Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?” sorusu olmaya devam ediyor. Bordo-mavili ekip yıllar önce kulüp tarihine altın harflerle yazıldı. Peki, Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?” sorusu, özellikle son yıllarda takımın performansını yakından takip eden futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Yıllar önce sezonunda gelen şampiyonluk, Trabzonspor’un yıllar sonra yeniden zirveye çıkmasını sağlarken, şehirde ve taraftarlar arasında büyük bir coşku ve tarihi bir kutlama atmosferi oluşturdu.

TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Trabzonspor, Süper Lig’deki son şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda kazandı. Bordo-mavili ekip, uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirerek ligi zirvede tamamladı ve tarihine önemli bir başarı daha ekledi.

2021-2022 SEZONUNDA GELEN TARİHİ BAŞARI

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda istikrarlı performansı ve güçlü oyun yapısıyla sezon boyunca rakiplerinin önünde yer aldı. Sezonun bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz temsilcisi, bu başarıyla hem şehirde hem de taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI TRABZONSPOR

2022 şampiyonluğunun ardından Trabzonspor, Süper Lig’de yeniden zirve mücadelesi veren ekipler arasında yer almaya devam etti. Ancak 2021-2022 sezonundaki bu zafer, kulübün modern dönemdeki en önemli başarılarından biri olarak hafızalarda yerini koruyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik

Bölge yeni savaşın eşiğinde! İran'dan bu görüntülere en net açıklama
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti

AK Parti il başkanı sahneye çağrılırken anons krizi
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu

Görüntüler Antarktika değil Türkiye'den! Mayısta 6 metre kar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı'nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Çok sayıda ölü var
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

"Bunu yapmasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı"
ABD'nin 'Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği' iddiası

Savaş tehditleri savurmuştu! İran ABD'nin o operasyonundan haberdarmış