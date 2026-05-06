Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?
Trabzonspor taraftarlarının en çok merak ettiği konulardan biri “Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?” sorusu olmaya devam ediyor. Bordo-mavili ekip yıllar önce kulüp tarihine altın harflerle yazıldı. Peki, Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?
TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
Trabzonspor, Süper Lig’deki son şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda kazandı. Bordo-mavili ekip, uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirerek ligi zirvede tamamladı ve tarihine önemli bir başarı daha ekledi.
2021-2022 SEZONUNDA GELEN TARİHİ BAŞARI
Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda istikrarlı performansı ve güçlü oyun yapısıyla sezon boyunca rakiplerinin önünde yer aldı. Sezonun bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz temsilcisi, bu başarıyla hem şehirde hem de taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı.
ŞAMPİYONLUK SONRASI TRABZONSPOR
2022 şampiyonluğunun ardından Trabzonspor, Süper Lig’de yeniden zirve mücadelesi veren ekipler arasında yer almaya devam etti. Ancak 2021-2022 sezonundaki bu zafer, kulübün modern dönemdeki en önemli başarılarından biri olarak hafızalarda yerini koruyor.
