Trabzonspor Beşiktaş Muhtemel 11'ler: Beşiktaş Trabzonspor maçında kimler eksik?

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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları ve forma giyemeyecek futbolcuları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçında kimler eksik? İşte Trabzonspor Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri ve takımlardaki eksik oyunculara ilişkin ayrıntılar.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde 15 puanı bulunan Beşiktaş, Kocaelispor ve Hoffenheim karşılaşmalarında aldığı galibiyetlerin ardından Trabzonspor deplasmanında da kazanmayı hedefliyor. 13 puanlı Trabzonspor ise teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı son üç resmi maçı kazanmasının ardından galibiyet serisini dört maça çıkarmak için sahaya çıkacak.

İki takımın karşılaşma öncesinde öne çıkan muhtemel ilk 11’leri şöyle:

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Folcarelli, Fabinho, Muci, Aral (Saviolo), Salah, Franculino.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Trossard, İlhan, Vlahovic.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın eksik oyuncuları belli oldu. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan’ın mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da karşılaşmada görev alamayacak.

Beşiktaş’ta ise Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü ile tedavisi devam eden Milot Rashica’nın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİK FUTBOLCULAR

Trabzonspor’da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve Onuralap Çevikkan’ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FUTBOLCULAR

Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica’nın Trabzonspor karşılaşmasında görev yapması beklenmiyor. Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde sakatlanırken Milot Rashica’nın tedavisi sürüyor.

DUSAN VLAHOVIC TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden forma giymeyi bekliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Hoffenheim karşılaşmasında mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almayan Sırp santrfor, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun görev vermesi halinde Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenen Vlahovic, bu sezon çıktığı 8 maçta 6 gol kaydetti.