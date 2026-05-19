Tostçu Mahmut öldü mü ve ne zaman öldü sorusu, sosyal medyada yayılan söylentilerin ardından gündeme oturdu. Özellikle kısa videolar ve paylaşımlar sonrası ortaya çıkan iddialar, kullanıcıları gerçek bilgilere ulaşmak için arama yapmaya yöneltti. Tostçu Mahmut hakkında ölüm haberinin doğruluğu ise merak konusu olmaya devam ediyor.

TOSTÇU MAHMUT ÖLDÜ MÜ, NE ZAMAN ÖLDÜ?

"Tostçu Mahmut" markasının kurucusu olan Anıl Kurt, 14 Eylül 2021 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.

Adana'dan İstanbul'a giden ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç girişimci, geçirdiği kaza nedeniyle 27 yaşında vefat etmiştir.