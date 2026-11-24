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Torreira sakatlandı mı, Torreira Beşiktaş maçında yok mu soruları Aston Villa maçının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Lucas Torreira, karşılaşmanın son bölümünde ayağına aldığı darbe sonrasında sekerek oyundan çıktı. Uruguaylı oyuncunun yerine İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu. Torreira'nın Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

TORREIRA SAKATLANDI MI?

Lucas Torreira, Aston Villa maçının son bölümünde ayağına darbe aldı. Uruguaylı orta saha, yaşadığı bu talihsiz anın ardından mücadeleye devam edemedi ve sekerek oyundan ayrıldı. Galatasaray teknik heyeti, Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'ı oyuna aldı.

Torreira'nın sakatlığının ciddiyetine ilişkin Galatasaray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Deneyimli futbolcunun durumu, maçın ardından sağlık ekibi tarafından yapılacak kontrollerin sonucunda belli olacak.

TORREIRA BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK MU?

Torreira'nın Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Uruguaylı oyuncunun ayağındaki darbenin ciddi bir sakatlığa yol açmaması halinde derbide forma giymesi bekleniyor. Ancak yapılacak kontrollerde bir sorun tespit edilmesi durumunda Torreira'nın derbide oynaması tehlikeye girebilir. Galatasaray'ın yapacağı açıklama, oyuncunun derbideki durumunu netleştirecek.

TORREIRA'NIN YERİNE KİM OYUNA GİRDİ?

Aston Villa maçında oyundan çıkan Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu. Deneyimli orta saha, karşılaşmanın son bölümünde Galatasaray'ın orta saha dengesini korumak için görev aldı.

TORREIRA'NIN GALATASARAY İÇİN ÖNEMİ

Lucas Torreira, Galatasaray'ın orta sahasındaki en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Top kazanma becerisi, mücadeleci yapısı ve savunmaya sağladığı katkıyla takımın dengesini sağlayan Uruguaylı futbolcunun olası yokluğu, Galatasaray için önemli bir kayıp anlamına gelebilir. Bu nedenle Torreira'nın sağlık durumu, Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.