Torreira'nın annesi öldü mü, yaşıyor mu Torreira'nın annesine zaman öldü?

Futbol dünyasının dikkatini çeken aile haberlerinden biri de Lucas Torreira ile ilgili. "Torreira'nın annesi zaman öldü mü?" gibi sorular, taraftarlar arasında gündeme oturdu. Bu haberimizde Torreira'nın annesinin sağlık durumu ve ailenin son durumu hakkında güncel bilgiler aktarılıyor.

TORREİRA'NIN ANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, corona virüsü nedeniyle annesini kaybetmenin acısını yaşadı. Annesi 53 yaşında hayatını kaybetti.

"HENÜZ ANNE YOKLUĞUNA ALIŞAMADIM"

Torreira, ESPN'e verdiği röportajda duygularını şöyle paylaştı: "Henüz annemin yokluğuna alışamadım." Futbolcunun açıklaması, taraftarlar ve sporseverler tarafından büyük empatiyle karşılandı.