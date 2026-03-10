Torreira'nın annesi öldü mü, yaşıyor mu Torreira'nın annesine zaman öldü?
Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ve ailesiyle ilgili merak edilenler gündemde. Son zamanlarda Torreira'nın annesi hakkında "Torreira'nın annesi öldü mü, yaşıyor mu?" soruları sosyal medyada hızla yayılıyor. Futbolseverler, Torreira'nın özel hayatına dair bu gelişmeleri araştırıyor ve güvenilir kaynaklardan bilgi almak istiyor.
Futbol dünyasının dikkatini çeken aile haberlerinden biri de Lucas Torreira ile ilgili. "Torreira'nın annesi zaman öldü mü?" gibi sorular, taraftarlar arasında gündeme oturdu. Bu haberimizde Torreira'nın annesinin sağlık durumu ve ailenin son durumu hakkında güncel bilgiler aktarılıyor.
TORREİRA'NIN ANNESİ ÖLDÜ MÜ?
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, corona virüsü nedeniyle annesini kaybetmenin acısını yaşadı. Annesi 53 yaşında hayatını kaybetti.
"HENÜZ ANNE YOKLUĞUNA ALIŞAMADIM"
Torreira, ESPN'e verdiği röportajda duygularını şöyle paylaştı: "Henüz annemin yokluğuna alışamadım." Futbolcunun açıklaması, taraftarlar ve sporseverler tarafından büyük empatiyle karşılandı.