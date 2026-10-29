Tommaso Baldanzi kimdir? Genoa'nın Juventus'a attığı ikinci golün sahibi kaç yaşında?

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Genoa, Serie A'nın 9. haftasında Juventus'u 28 Ekim 2026 akşamı Luigi Ferraris Stadı'nda 2-0 yendi. Skoru belirleyen ikinci gol 28. dakikada Tommaso Baldanzi'den geldi.

Juventus bu yenilgiyle sezonun üçüncü mağlubiyetini aldı ve 14 puanla 8. sırada kaldı. Torino ekibiyle lider arasındaki fark 11 puana çıktı. Genoa ise puanını 10'a yükseltti.

TOMMASO BALDANZI JUVENTUS'A KAÇINCI DAKİKADA GOL ATTI?

Tommaso Baldanzi, Juventus'a 28. dakikada gol attı ve Genoa'yı 2-0 öne geçirdi. İlk gol 12. dakikada Kingsley Ehizibue'den gelmişti. Juventus maçın kalanında skoru değiştiremedi.

TOMMASO BALDANZI KİMDİR?

Tommaso Baldanzi, Genoa'da oynayan İtalyan ofansif orta saha oyuncusu. Daha çok 10 numara pozisyonunda görev alıyor, sol kanatta da oynayabiliyor. Sol ayaklı ve 1,70 boyunda.

Empoli altyapısında yetişti. 2020-21 sezonunda Empoli'nin genç takımıyla Primavera 1 şampiyonluğunu kazandı; o sezon 16 gol atıp 12 asist yaptı ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

TOMMASO BALDANZI KAÇ YAŞINDA?

Tommaso Baldanzi 23 yaşında. 23 Mart 2003'te doğdu.

TOMMASO BALDANZI NERELİ?

Tommaso Baldanzi, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena iline bağlı Poggibonsi'de doğdu. Çocukluğu Castelfiorentino'da geçti; futbola da orada, yerel bir kulüpte başladı ve sekiz yaşındayken Empoli'ye katıldı.

TOMMASO BALDANZI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tommaso Baldanzi, profesyonel kariyerine Empoli'de başladı. A takımdaki ilk maçına 28 Ekim 2020'de İtalya Kupası'nda Benevento karşısında oyuna sonradan girerek çıktı. Serie A'daki ilk maçı 22 Mayıs 2022'de Atalanta'ya karşıydı. Adını en çok duyuran gol 23 Ocak 2023'te geldi: Empoli, Inter'i 1-0 yendi ve tek golü Baldanzi attı.

Empoli'de 41 lig maçında 6 gol atan oyuncu, 1 Şubat 2024'te Roma'ya transfer oldu. Roma'da 35 numaralı formayı giydi, ligde 54 maçta 2 gol attı. 23 Ocak 2026'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Genoa'ya geçti.

TOMMASO BALDANZI MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Tommaso Baldanzi, İtalya'nın 17, 18, 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giydi. 21 yaş altında 10 maçta 5 gol attı. Bu takımdaki ilk maçı 24 Mart 2023'te Sırbistan'ın 2-0 yenildiği karşılaşmaydı. 2023'te 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda finale kadar çıkan İtalya kadrosunda da yer aldı.