Tolga Sezgin kimdir, ne iş yapıyor? Tolga Sezgin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?

Magazin ve iş dünyasında tanınan isimlerden Tolga Sezgin, son dönemde adını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla duyurdu. Peki, Tolga Sezgin kimdir, ne iş yapıyor? Tolga Sezgin neden gözaltına alındı? Detaylar...

TOLGA SEZGİN KİMDİR?

Sezgin'in hayatı ve sosyal ilişkileri magazin medyasında sıkça yer bulmuştur. Özellikle şarkıcı Gülşen'in bir konserinde dikkat çekmesi, adının kamuoyuna yansımasına neden olmuştur. Ayrıca, bir dönem Burcu Esmersoy ile olan arkadaşlığı ve magazin gündeminde merak konusu olan yakınlığı, Tolga Sezgin'in sosyal çevresinin genişliğini gözler önüne sermiştir.

TOLGA SEZGİN NE İŞ YAPIYOR?

Tolga Sezgin, Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından Beymen'de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bu görev, markanın sosyal imajını yönetmek, ünlü isimlerle iş birliği ve etkinlik organizasyonlarını koordine etmek gibi sorumlulukları içerir.

Beymen'deki görevi sayesinde Sezgin, sadece moda sektöründe değil, aynı zamanda magazin dünyasında da etkin bir rol oynamaktadır. Ünlü isimlerle olan yakın ilişkileri, Sezgin'in sosyal medya ve medya gündeminde sık sık yer almasına yol açmaktadır. Sezgin'in profesyonel kariyeri, halkla ilişkiler alanındaki deneyimi ve sektörel bağlantıları sayesinde magazin ve moda dünyasının tanınan yüzlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

TOLGA SEZGİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolga Sezgin'in ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelmiştir. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Sezgin de dahil olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu şüpheliler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamalarıyla soruşturma kapsamına alınmıştır.

Karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında iş insanı ve mekan sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex işletmesinin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firmanın ortakları Muratcan Kurt ve Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan gözaltına alındı.