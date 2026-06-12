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Tolga Çam tutuklandı mı? SON DAKİKA! Tolga Çam neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Tolga Çam tutuklandı mı? SON DAKİKA! Tolga Çam neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?
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Tolga Çam tutuklandı mı? Son dakika gelişmesine göre İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Tolga Çam hakkında verilen karar gündeme geldi. “Tolga Çam neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?” soruları araştırılırken, adliyeden çıkan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Tolga Çam neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Tolga Çam hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Tolga Çam tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin detaylar ve gelişmeler haberimizde...

TOLGA ÇAM TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Tolga Çam, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Tolga Çam hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

TOLGA ÇAM NEDEN TUTUKLANDI?

Tolga Çam, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çam hakkında, dosya kapsamında değerlendirilen suçlamalar doğrultusunda tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Tolga Çam ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.

Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSaadet Ucuncu:

yaa bu haberleri görüp kafam çok karışıyo be neyse tutuklandıysa tutuklandı işte ama biz gençler artık bu ünlü çöplüğü hiç takip etmiyoz zaten hepsi aynı biçime sokulmuş saçmalıklar gibi geliyo bana ve arkadaşlarıma da aynı şekilde geliyodur herhalde yani yeter artık

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Haber YorumlarıRabia Can:

bu ünlüler hep böyle işte adalet nerede kalmış yerel halk çekiyo çekmeye ????

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Haber YorumlarıYusuf Gundag:

ne bileyim kardeş artık kimler tutuklanıyo kimler serbest kalıyo hep bi karmaşa ya

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