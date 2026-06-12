Tolga Çam tutuklandı mı? SON DAKİKA! Tolga Çam neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Tolga Çam neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Tolga Çam hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Tolga Çam tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin detaylar ve gelişmeler haberimizde...

TOLGA ÇAM TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Tolga Çam, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Tolga Çam hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

TOLGA ÇAM NEDEN TUTUKLANDI?

Tolga Çam, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çam hakkında, dosya kapsamında değerlendirilen suçlamalar doğrultusunda tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Tolga Çam ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.