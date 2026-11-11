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The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri) 3. Sezon 5. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

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The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri) 3. Sezon 5. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
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The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) dizisinin 3. sezonunda yeni bölümlerin yayın tarihleri merak ediliyor. İlk dört bölümüyle 11 Kasım'da izleyiciyle buluşan yapımın 5. ve 6. bölümünün yayın günü de belli oldu. Peki, The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri) 3. sezon 5. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) dizisinin 3. sezonunda yeni bölümlerin yayın takvimi belli oldu. İlk dört bölümü 11 Kasım 2026 tarihinde aynı anda yayınlanacak dizinin devam eden bölümleri ikişerli gruplar halinde izleyiciyle buluşacak. Peki, The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri) 3. sezon 5. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte merak edilen yayın tarihi ve bölüm takvimi...

THE RINGS OF POWER 3. SEZON 5., 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Rings of Power 3. sezonun 5. bölümü, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanacak. Dizinin yayın planına göre 5. ve 6. bölümler aynı gün izleyiciyle buluşacak. Böylece 11 Kasım'da yayınlanan ilk dört bölümün ardından yeni bölümler için bir hafta beklenmiş olacak.

GÜÇ YÜZÜKLERİ 3. SEZON 5. BÖLÜM HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Güç Yüzükleri 3. sezon 5. bölüm, Çarşamba günü yayınlanacak. 18 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak bölüm, sezonun ikinci yayın grubunda yer alıyor. Aynı tarihte 6. bölüm de izleyicilere sunulacak.

THE RINGS OF POWER 3. SEZON BÖLÜM YAYIN TAKVİMİ

Güç Yüzükleri dizisinin üçüncü sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Bölümler haftalık aralıklarla ikişerli gruplar halinde yayınlanacak. Açıklanan takvime göre sezonun bölüm tarihleri şöyle:

11 Kasım 2026: 1., 2., 3. ve 4. bölümler

18 Kasım 2026: 5. ve 6. bölümler

25 Kasım 2026: 7. ve 8. bölümler

Sezonun son iki bölümü 25 Kasım 2026 tarihinde yayınlanacak ve böylece üçüncü sezon tamamlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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