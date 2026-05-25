Haberler

Terviye günü nedir, terviye ne demektir?

Terviye günü nedir, terviye ne demektir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam dünyasında önemli günler arasında yer alan Terviye Günü, Kurban Bayramı öncesi hac ibadetinin kritik aşamalarından biri olarak biliniyor. “Terviye günü nedir, terviye ne demektir?” sorusu ise özellikle bu dönemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken hac ibadetiyle ilgili kavramlar da merak konusu olmaya devam ediyor. “Terviye ne demektir, Terviye Günü nedir?” soruları gündemdeki yerini korurken, bu özel günün dini ve tarihi anlamı hakkında detaylar araştırılıyor.

TERVİYE NE DEMEKTİR?

Terviye kelimesi sözlükte “düşünmek, akıl yormak, sulamak ve suya kandırmak” anlamlarına gelmektedir. İslam kaynaklarında bu kelimenin farklı yorumlarla açıklandığı ve Terviye Günü’nün isminin de bu anlamlara dayandırıldığı ifade edilmektedir.

TERVİYE GÜNÜNÜN ANLAMI VE TARİHİ YORUMLARI

Terviye Günü’nün adlandırılmasıyla ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan birine göre Hz. Âdem’in Kâbe’yi inşa ettikten sonra tefekkür ederek ibadet ve mükâfat üzerine düşünmesi bu isme kaynaklık etmiştir. Bir diğer görüşte ise Hz. İbrâhim’in rüyasında gördüğü kurban emri üzerine tereddüt edip düşünmesi anlatılır. Ayrıca Mekke halkının hacıların su ihtiyacını karşılamak için hazırlık yapması da bu ismin kullanılmasına dayanak gösterilen yorumlar arasındadır.

HAC İBADETİNDE TERVİYE GÜNÜNÜN YERİ

Terviye Günü, Zilhicce ayının sekizinci gününe denk gelir ve hac ibadetinin başlangıç aşamalarından biri olarak kabul edilir. Bu günde hacıların Mekke’den Mina’ya gitmeleri, geceyi burada geçirmeleri ve arefe gününe hazırlık yapmaları sünnet olarak kabul edilmektedir. Hac ibadetinin en önemli duraklarından biri olan bu süreç, manevi hazırlığın da bir parçası olarak görülür.

KAYNAKLARDA TERVİYE GÜNÜ

İslam alimleri, Terviye Günü’nün hem ibadet hem de tarihi yönüne dikkat çekerek farklı yorumlar ortaya koymuştur. Bazı rivayetlerde bu günün Kur’an’daki bazı ayetlerle ilişkilendirildiği de aktarılmaktadır. Bu yönüyle Terviye, hac ibadetinin manevi derinliğini artıran özel günlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti

Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haziran ayına günler kala 6 metre kar var! İş makinesi içinde kayboldu

Hazirana günler kala metrelerce kar var! İş makinesi içinde kayboldu
Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Açık açık adres verip tehdit ettiler: Sistematik olarak saldıracağız
Oulai Trabzonspor'a servet kazandıracak

Takımına servet kazandıracak
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı

Galatasaray'dan gittiğine bin pişman oldu!
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!

Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor