Terviye günü nedir, terviye ne demektir?

Kurban Bayramı yaklaşırken hac ibadetiyle ilgili kavramlar da merak konusu olmaya devam ediyor. “Terviye ne demektir, Terviye Günü nedir?” soruları gündemdeki yerini korurken, bu özel günün dini ve tarihi anlamı hakkında detaylar araştırılıyor.

TERVİYE NE DEMEKTİR?

Terviye kelimesi sözlükte “düşünmek, akıl yormak, sulamak ve suya kandırmak” anlamlarına gelmektedir. İslam kaynaklarında bu kelimenin farklı yorumlarla açıklandığı ve Terviye Günü’nün isminin de bu anlamlara dayandırıldığı ifade edilmektedir.

TERVİYE GÜNÜNÜN ANLAMI VE TARİHİ YORUMLARI

Terviye Günü’nün adlandırılmasıyla ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan birine göre Hz. Âdem’in Kâbe’yi inşa ettikten sonra tefekkür ederek ibadet ve mükâfat üzerine düşünmesi bu isme kaynaklık etmiştir. Bir diğer görüşte ise Hz. İbrâhim’in rüyasında gördüğü kurban emri üzerine tereddüt edip düşünmesi anlatılır. Ayrıca Mekke halkının hacıların su ihtiyacını karşılamak için hazırlık yapması da bu ismin kullanılmasına dayanak gösterilen yorumlar arasındadır.

HAC İBADETİNDE TERVİYE GÜNÜNÜN YERİ

Terviye Günü, Zilhicce ayının sekizinci gününe denk gelir ve hac ibadetinin başlangıç aşamalarından biri olarak kabul edilir. Bu günde hacıların Mekke’den Mina’ya gitmeleri, geceyi burada geçirmeleri ve arefe gününe hazırlık yapmaları sünnet olarak kabul edilmektedir. Hac ibadetinin en önemli duraklarından biri olan bu süreç, manevi hazırlığın da bir parçası olarak görülür.

KAYNAKLARDA TERVİYE GÜNÜ

İslam alimleri, Terviye Günü’nün hem ibadet hem de tarihi yönüne dikkat çekerek farklı yorumlar ortaya koymuştur. Bazı rivayetlerde bu günün Kur’an’daki bazı ayetlerle ilişkilendirildiği de aktarılmaktadır. Bu yönüyle Terviye, hac ibadetinin manevi derinliğini artıran özel günlerden biri olarak kabul edilmektedir.