Terviye günü ne yapılır, Terviye günü nasıl geçirilir?

TERVİYE NE DEMEKTİR?

Terviye Günü, İslam dünyasında hac ibadetinin başlangıç aşamalarından biri olarak kabul edilen ve Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen özel günlerden biridir. Manevi hazırlık, tefekkür ve ibadet yoğunluğuyla geçen bu gün, hem dini kaynaklarda hem de halk arasında farklı anlamlarla açıklanmıştır. “Terviye günü nedir, ne yapılır?” sorusu ise özellikle bu dönemde sıkça araştırılmaktadır.

Terviye kelimesi sözlükte “düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak” anlamlarına gelmektedir. İslam kaynaklarında bu kelimenin farklı köken ve rivayetlerle açıklandığı görülmektedir. Bazı yorumlara göre Hz. Âdem’in Kâbe’yi inşa ettikten sonra tefekkür etmesi, bazılarına göre Hz. İbrâhim’in rüyasını düşünmesi, bazılarına göre ise Mekke halkının hacılara su hazırlaması bu ismin kaynağı olarak gösterilmektedir.

TERVİYE GÜNÜNÜN TARİHİ YORUMLARI

Terviye Günü’nün adlandırılmasıyla ilgili rivayetlerde farklı görüşler yer almaktadır. Bir görüşe göre Mekkelilerin hacılara su hazırlaması ve onları suya kandırması bu ismin temelini oluşturur. Bir diğer görüşte ise günahkârların Allah’ın rahmetine yönelmesi “suya kandırılma” benzetmesiyle açıklanır. Ayrıca Hz. Âdem, Hz. İbrâhim ve hac ibadetine dair rivayetler de bu günün anlamına dair farklı yorumlar arasında yer almaktadır.

HAC İBADETİNDE TERVİYE GÜNÜ

Terviye Günü, Zilhicce ayının sekizinci gününe denk gelir ve hacıların Mekke’den Mina’ya geçerek ibadete başladıkları gün olarak kabul edilir. Bu günün ardından Arefe Günü gelir ve hac ibadetinin en önemli aşamalarından biri başlar. Mina’da geçirilen bu süre boyunca ibadet, dua ve hazırlık süreci öne çıkar.

TERVİYE GÜNÜNÜN DİNİ ÖNEMİ

İslam kaynaklarında Terviye Günü’nün hem manevi hem de ibadet yönü vurgulanmaktadır. Bu günün hac menasikinin başlangıcı olması, onu dini açıdan özel kılmaktadır. Ayrıca çeşitli hadis ve rivayetlerde bu günün faziletine dair açıklamalar yer almaktadır.