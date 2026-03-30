Tekirdağ okullar tatil mi, 31 Mart Salı Tekirdağ'da okul yok mu (TEKİRDAĞ VALİLİĞİ)?

Tekirdağ'da okul yok mu, 31 Mart Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin Trakya için yaptığı kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 31 Mart Salı Tekirdağ okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Tekirdağ’da 31 Mart 2026 Salı günü hava, Marmara Bölgesi’nin bahar geçişlerine uygun şekilde parçalı bulutlu ve serin geçecek. Meteorolojik verilere göre gündüz en yüksek sıcaklık 13–14 °C, gece ise en düşük sıcaklık 6–7 °C civarında olacak.

Gün boyunca yer yer bulutlanmanın artmasıyla birlikte kısa süreli hafif yağış geçişleri görülebilir. Sabah saatlerinde daha yoğun hissedilen bulutlu hava, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman güneşli aralıklarla devam edecek. Rüzgârın kuzey yönlerden hafif ila orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Nem oranının yüksek seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık zaman zaman daha düşük olabilir. Özellikle sahil kesimlerinde rüzgârın etkisiyle serinlik daha belirgin hissedilecek.

Özetle, Tekirdağ’da 31 Mart Salı günü parçalı bulutlu, zaman zaman hafif yağış ihtimali bulunan ve serin bir hava etkili olacak; gündüz sıcaklıkları 13–14 °C, gece ise 6–7 °C civarında seyredecek. Dışarı çıkacak vatandaşların rüzgâra karşı tedbirli olmaları ve mevsimlik giyinmeleri öneriliyor.

TEKİRDAĞ OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.