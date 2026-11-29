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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki 'antilop' tanımında hangisi geçer?" sorusunun cevabı ne? Sorunun doğru yanıtı, antilop kelimesinin anlamı ve antiloplara ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK'TEKİ "ANTİLOP" TANIMINDA HANGİSİ GEÇER?

A: Zarif görünüşlü

B: Sert bakışlı

C: Dik duruşlu

D: Güçlü yapılı

SORUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Sorunun doğru cevabı A şıkkı: Zarif görünüşlü. Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlük'ünde antilop, sıcak ülkelerde yaşayan, zarif görünüşlü ve çok hızlı koşan boynuzlu bir hayvan olarak tanımlanıyor. Şıklarda yer alan "sert bakışlı", "dik duruşlu" ve "güçlü yapılı" ifadeleri ise sözlükteki tanımda bulunmuyor.

ANTİLOP NE DEMEK?

Antilop, Türkçeye Fransızcadaki "antilope" kelimesinden geçti. Kelime, sözlükte iki anlamıyla yer alıyor. İlk anlamı hayvanın kendisini, ikinci anlamı ise bu hayvanın derisinden yapılan ürünü ifade ediyor. Antilop derisi, yumuşak dokusu nedeniyle ayakkabı, çanta ve giyim ürünlerinde kullanılıyor.

ANTİLOP NEREDE YAŞAR?

Antiloplar, büyük çoğunlukla Afrika'da, bunun yanı sıra Asya'nın bazı bölgelerinde yaşıyor. Savanlar, otlaklar, çöller ve ormanlık alanlar antilopların yaşam alanları arasında yer alıyor. Otçul olan bu hayvanlar, genellikle sürüler halinde dolaşıyor.

ANTİLOPLARIN ÖZELLİKLERİ

Antiloplar, boynuzlugiller familyasında yer alan geniş bir hayvan grubunu kapsıyor. İnce bacakları, zarif vücut yapıları ve hızlarıyla tanınan antiloplar, yırtıcı hayvanlardan kaçarken saatte 80 kilometreyi aşan hızlara ulaşabiliyor. Geyiklerden farklı olarak antilopların boynuzları her yıl dökülmüyor, hayvanın ömrü boyunca büyümeye devam ediyor.

Ceylan, impala, gnu ve oriks, en bilinen antilop türleri arasında yer alıyor. Türkiye'de doğal olarak yaşayan ceylan da antiloplar grubunda bulunuyor.

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