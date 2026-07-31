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TBMM AÇILIŞ TARİHİ 2026: Meclis tatili ne zaman bitecek?

TBMM AÇILIŞ TARİHİ 2026: Meclis tatili ne zaman bitecek?
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TBMM'nin yaz tatili takvimi, yasama faaliyetlerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Meclis tatili ne zaman başladı, 2026 Meclis tatili ne zaman bitecek? İşte Anayasa ve TBMM İçtüzüğü kapsamında belirlenen resmi takvim ve merak edilen ayrıntılar…

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma takvimi, hem milletvekillerinin yasama faaliyetleri hem de kamuoyunu yakından ilgilendiren kanun tekliflerinin görüşülme süreci açısından büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında "Meclis tatilde mi?", "Meclis ne zaman yeniden açılacak?" ve 2026 Meclis tatili ne zaman bitecek? soruları gündemdeki yerini koruyor. 

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil süreci, Anayasa'nın 93. maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 5. maddesi kapsamında düzenleniyor. Mevzuata göre TBMM, normal şartlarda her yıl 1 Temmuz tarihinde yaz tatiline giriyor.

Ancak bu tarih kesin ve değiştirilemez bir uygulama niteliği taşımıyor.Özellikle;

Genel Kurul gündemindeki önemli kanun teklifleri,

Bütçe dışındaki kritik düzenlemeler,

Acil yasa çalışmaları,

Olağanüstü gelişmeler,

gibi nedenlerle Meclis'in çalışma süresi uzatılabiliyor ve tatil tarihi ileri bir tarihe ertelenebiliyor.

TBMM Genel Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda milletvekilleri, planlanan takvimden daha uzun süre çalışmalarını sürdürebiliyor. Bu nedenle bazı yıllarda Meclis 1 Temmuz'dan sonra da yasama faaliyetlerine devam edebiliyor.

2026 MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerine göre farklı bir karar alınmadığı sürece 2026 Meclis tatili 1 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Bu tarihle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına başlayacak. Yaz tatilinin ardından milletvekilleri Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına yeniden katılarak gündemde bulunan kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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