Bu durumun nedeni TRT 1 yönetiminin yayın programında Ramazan Bayramı haftası dolayısıyla değişikliğe gitmesidir. Bayram tatili ve özel yayın akışı nedeniyle 20 Mart'ta "Taşacak Bu Deniz" izleyicileri yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bugün var mı (20 Mart)? TRT 1 yayın akışında Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? Detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI (20 MART)?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, her hafta olduğu gibi Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak mı? sorusu 20 Mart tarihine yaklaşırken hayranları tarafından en çok araştırılan konu haline geldi. Maalesef bu hafta için yapılan resmi yayın akışı açıklamasına göre 20 Mart Cuma akşamı dizinin yeni bölümü yayımlanmayacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin geniş izleyici kitlesi tarafından merak edilen ikinci önemli soru ise "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?" sorusu. 20 Mart'ta ekranlarda olmayacak dizinin 22. bölümüyle ilgili resmi tarih de açıklandı.

TRT 1'den gelen bilgilere göre 22. yeni bölüm, Ramazan Bayramı arasının ardından 27 Mart Cuma akşamı saat 20.00 civarında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Böylece izleyiciler yaklaşık bir haftalık ara sonrası sevilen karakterlerle yeniden buluşmuş olacak.

Bu süre zarfında dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan fragmanlar, set fotoğrafları ve yorumlar izleyicilerin heyecanını artırmaya devam ediyor. Dizinin 22. bölümünde yaşanacak gelişmeler hakkında resmi içerikler henüz detaylı açıklanmasa da, TRT 1 yayın takvimi bu tarih üzerinde hem kanal hem de yapım tarafından teyit edildi.