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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezon hazırlıklarıyla gündemdeki yerini koruyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte dizinin yeni sezon bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak edilirken, izleyiciler özellikle bu akşam yayın akışında yeni bölümün olup olmadığını araştırıyor. Dizinin 2. sezon hazırlıkları devam ederken, bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği de netleşti. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? Detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Dizi, izleyicilerle tekrar bölümüyle buluşacak. Dolayısıyla 25 Eylül Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında dizinin 2. sezonundan yeni bir bölüm yer almayacak.

Dizinin ilk sezonu 5 Haziran 2026 Cuma akşamı yayınlanan 31. bölümle sezon finali yapmıştı. TRT 1 tarafından yapılan duyuruda da yapımın 31. bölümüyle sezon finaline gireceği açıklanmıştı.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken izleyicilerin gözü ise dizinin yeniden başlayacağı tarihe çevrildi.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yapım ekibi veya TRT 1 tarafından yeni sezonun başlayacağı güne ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

Mevcut bilgilere göre Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon bölümlerinin Eylül ya da Ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor. Bununla birlikte 2. sezonun ilk bölümünün hangi gün yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir tarih bulunmuyor.

Dizi, ilk sezonunda TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlandı. TRT 1'in resmi dizi sayfasında da yapımın cuma günü saat 20.00'de yayınlandığı bilgisi yer alıyor.